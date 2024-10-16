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虎航取消4航線挨批「看台中人細漢」　交長承諾：爭取恢復

▲台灣虎航大徵才 。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航取消台中東京、名古屋、澳門、釜山等多條航線，立委批評把台中人當細漢 。（圖／台灣虎航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣虎航近日取消台中國際機場東京、名古屋、澳門、釜山等多條航線，民進黨立委何欣純指出，虎航的台中航線載客率都在8成以上，東京及名古屋載客率更高達9成2，是黃金航線，結果現在無預警取消，痛批看台中人細漢。對此交通部長陳世凱承諾會跟台灣虎航溝通，爭取恢復，並且台中機場還會增加更多航線。

陳世凱今日赴立法院交通委員會進行業務報告，何欣純不滿提及虎航取消台中航線一事，何欣純說，台中清泉崗機場努力恢復到疫情前的國際航線營運情形，好不容易等到7月暑假，台中飛日本東京、韓國釜山，結果沒有任何預警，現在把台中出發航線通通取消。

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何欣純氣憤說，中部民眾非常氣憤，她原本希望台中航線包機改為定期航班，民航局不給正確資訊、也不給正面回應，清泉崗機場由民航局管轄，應該更積極。陳世凱表示，會要求虎航增加航線，明年1月飛沖繩。

▲▼民進黨立委何欣純（左）批評，虎航無預警取消台中多條航線，看台中人「細漢」。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

▲民進黨立委何欣純（左）批評，虎航無預警取消台中多條航線，看台中人「細漢」。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

何欣純指出，根據民航局資料顯示，台中全航線載客率破8成，虎航飛東京、名古屋載客率高達92%，台中是黃金航線，虎航還說今年3季營收創新高、要拚上市，董事長還上節目專訪，還說中華航空也支持，痛批虎航犧牲中部人權益，成就公司。

何欣純不滿說，虎航沒事先說明，要砍就砍台中航線、把「看台中人細漢」，中部航線搭載量豐沛、需求高，大家很期待從台中飛出去，結果現在一條一條航線關掉、通通取消，中部鄉親無法接受。

對此民航局長何淑萍表示，虎航取消4條航線後，她也有跟虎航講飛包機要講清楚、定期航班申請不能延續也要講清楚，虎航停飛台中航線，是因為有一架飛機故障，民航局會來要求航線安排跟運能調整。

陳世凱也說，虎航的澳門航線在明年1月恢復，除了中央努力，地方政府若願意努力爭取，成效也不錯，但交通部不會卸責，一起合作提升台中機場運量。

華航董事長謝世謙也到委員會備詢時表示，虎航有1架飛機因為發動機問題，而停飛一年，因為缺工缺料，調度也有問題，他回去後會找虎航商量，盡早恢復台中航線。

台灣虎航表示，非常重視台中市場，過去於台中市場表現不俗，目前仍積極規劃台中出發航線，相關規劃及申請皆在作業中，本公司將持續追蹤進度，待相關程序皆確認後，再另行議定銷售期程及復航日期。

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