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回應中國軍演及犯台　賀錦麗：台灣有權自衛

▲▼ 美國副總統賀錦麗。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗相信台灣有自我防衛的權利。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓15日專電

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗15日回應媒體詢問中國對台軍演相關議題、以及她對中國入侵台灣的立場。她重申她相信一中政策，她也相信台灣有自我防衛的權利。

賀錦麗（Kamala Harris）在密西根州底特律機場接受媒體短暫提問。有媒體指出，中國日前在台灣附近軍演，中國國家主席習近平隔天到與台灣一海之隔的福建省視察，升高緊張情勢，如果她是總統，她對中國武力侵台的立場為何。

賀錦麗說，她要重申她說過很多次的要點，她相信一中政策，也相信台灣有權自我防衛。有媒體問，美國政府是否會提供武器給台灣，也有媒體同時詢問，她是否支持加州將舉行加強懲罰罪犯的第36號公投。她未回答與台灣相關的追問。

賀錦麗7日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）受訪時指出，美國必須確保維持一中政策，包括支持台灣有能力自我防衛。至於美國是否出兵保台，賀錦麗說，她不討論假設性問題。

「60分鐘」專訪是賀錦麗參選總統後首度就中國武力犯台議題作出回應。

共軍14日進行圍台軍演。根據新華社報導，習近平15至16日赴福建考察。

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