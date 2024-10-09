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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普、賀錦麗「對中政策」一次看　美中角力的競爭與衝突

▲▼ 美國2024年總統大選，共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗。（圖／路透）

▲賀錦麗與川普的對中立場成為選戰焦點。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

2024年美國總統大選倒數中，隨著國際情勢緊張，2名候選人的外交政策成為焦點，尤其面對中國的立場，更是備受關注。本文為您整理賀錦麗與川普的相關政策。

美中身為全球前2大經濟體，近年幾乎在所有領域都發生分歧，包括經濟、科技、南海及台灣等地緣政治關係。

拜登2021年1月上台之後，持續秉持抗中路線，並且在此基礎上，進一步積極鞏固盟友。儘管2國關係偶有緩解，但在2022年8月時任眾院議長裴洛西訪台、2023年2月中國間諜氣球事件後，再度降到新低點，華府與北京的緊張局面也持續至今。

▼賀錦麗接棒拜登參選後，黨內聲勢高漲。（圖／路透，下同。）

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）有意接替拜登競選2024。（圖／路透）

賀錦麗

賀錦麗承諾，她將「確保美國、而非中國贏得21世紀的競爭」，並且強調需要「保持開放的溝通管道，負責任地管理我們國家之間的競爭」，但尚未提供太多對中政策的具體細節。

目前，賀錦麗的外交政策很大程度上延續了拜登政府的做法，包括支持烏克蘭抗俄，支持以色列自衛，同情加薩平民困境，呼籲透過「2國解決方案」結束加薩戰爭等。

面對北京時，她同樣支持拜登政府觀點，把中國視為國際秩序及印太地區和平穩定的威脅，也協助領導政府行動，強化地區聯盟，對抗北京在南海等地的「激進行為」。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

不過，在經濟方面，她沒有呼籲2國完全脫鉤，而是提倡對中國「去風險化」（de-risking），也就是鼓勵西方經濟體減少對中依賴的政策，「這並非關乎退出，而是關乎確保我們正在保護美國利益……陷入任何形式的競爭時，都會帶來緊張關係，但這不意味著我們正在尋求衝突。」

台灣議題方面，在2022年的宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮上，賀錦麗曾與當時還是副總統的賴清德短暫會面寒暄，同年9月更公開表示，「我們將持續支持台灣的自我防衛，這與我們的長期政策是一致的。」但她尚未證實是否支持對台軍援，以及如果中國入侵，是否會協防台灣。

《政客》指出，賀錦麗擔任參議員期間，對於可能激化美中關係的議題直言不諱。她主掌的政府，可能繼續對台灣提供非官方支持，尤其在中國軍事威脅不斷增加的情況下。

▼川普挾帶高支持度，力拚再度入主白宮。（圖／路透，下同。）

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

川普

川普第一屆任期期間，在外交上奉行孤立主義，退出重大貿易與氣候協議，希望美國從其他地區的衝突中抽身，並且多次炫耀自己與獨裁者的關係，包括俄羅斯總統普丁、中國主席習近平、北韓最高領導人金正恩。

面對北京，川普誓言採取比以前更強硬的立場，希望「消除」對中國的依賴。他主張，對中國商品課徵60%以上關稅，取消中國的最惠國待遇，限制美國企業在中國投資的能力，逐步停止從中國進口必要商品，推動支持美國製造業的政策等。

不過，川普經常立場反覆。他試圖把自己塑造為中國的堅定批評者，卻多次對習近平表達肯定與讚美，曾誇獎對方是「聰明的傢伙」，「他用鐵腕統治14億人。聰明，傑出，一切都很完美。」

關於南海爭端，他2017年限制美國海軍在這片爭議水域的巡邏，2020年又懲罰協助北京建造人工島嶼的公司。

▲▼吉米金摩在典禮舞台上反擊川普。（圖／路透）

台灣議題方面，川普曾於2023年9月表示，如果自己再度成為總統，中國入侵台灣的機率是零，「還有其他事情可以做，不必陷入核子浩劫。」今年5月也被《華盛頓郵報》爆料，曾在募款活動上暗示，如果中國敢在他任內犯台，他就會轟炸北京。

不過，川普始終沒有正面回應，萬一北京攻擊台灣，他是否會採取軍事行動。今年1月，他被《福斯新聞》問及相關問題時，批評台灣「搶走了我們所有的晶片生意」，7月被《彭博社》問及對台政策時，再度聲稱台灣「確實100％奪取了我們的晶片生意，我認為台灣應該付保護費給我們。」

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