川普承諾：當選將為馬斯克特別設立「新部長職」

▲馬斯克日前現身賓州造勢現場力挺川普，而川普也承諾當選後將為馬斯克設立一個職位。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國共和黨總統候選人川普近日接受福斯新聞專訪時表示，如果他再次當選總統，那他將為特斯拉及SpaceX創始人馬斯克特別設立一個新的政府職位「成本削減部長」（secretary of cost cutting）。這項提議引發了廣泛關注，因為馬斯克最近動用了他在科技與商業領域的影響力，對川普表達強而有力的支持。

據Newsweek報導，川普在專訪中大讚馬斯克是「偉大的商人」與「削減成本的高手」，還透露馬斯克曾向他展示自己研發的新型鈦製螺絲，表現出卓越的創新能力。川普認為，馬斯克具備幫助政府削減成本的專長，並打算為他設立一個專門的「成本削減部長」職位。

川普強調，馬斯克接任「成本削減部長」一職後，政府會尊重其意志，允許他不進入內閣，但專注於精簡開支。在本屆選舉中，馬斯克成為了川普的熱情支持者，近期還出席了川普在賓州的競選集會，並在集會上發表演說，強調登記投票的重要性。

在集會上，馬斯克穿著「佔領火星」的襯衫，呼應他的公司SpaceX致力於在10年內實現載人登陸火星的目標。此外，川普還透露馬斯克向他承諾，SpaceX將在川普的第2個任期內實現登陸火星的計畫，並希望能夠比中國和俄羅斯更早完成這一壯舉。