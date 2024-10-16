稱國會暴亂是「愛與和平的表達」　川普迴避承諾敗選將和平移交權力

▲川普迴避承諾敗選將和平移交權力的問題。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國共和黨總統候選人川普在2020年的總統選舉中，敗給民主黨候選人拜登，不過川普卻一直拒絕承認敗選，不僅嘗試推翻選舉結果，還號召支持者展開抗議，最後釀成國會山莊騷亂事件。今年10月15日，川普在芝加哥經濟俱樂部接受採訪時，被問及是否會在大選後尊重並鼓勵權力的和平移交，而他拒絕就此作出回答。

據《華盛頓郵報》報導，川普15日接受彭博社總編輯米可斯維特（John Micklethwait）經濟訪問時，聲稱國會在2021年1月6日完成了和平的權力交接程序，「我當天早上去了佛州，所以你們非常和平地移交了權力」，完全無視暴徒當天暴力攻擊國會一事。他還稱，國會山騷亂事件是「愛與和平」的表達，主持人則強調這次政權交接是美國史上最動盪的一次。

與此同時，川普也在訪談中堅持2020年的選舉結果遭竊，還宣稱法庭駁回他對幾個關鍵州的選舉結果發出的挑戰，是基於「技術性」問題，而非案情本身。儘管未能在多個關鍵州證明其選舉舞弊的指控，但川普至今仍堅持這些選舉案件未得到公正處理，並持續對法院系統作出指責。

隨後，主持人兼彭博社總編輯米可斯維特（John Micklethwait）追問川普是否會在11月敗選後承諾和平交接時，川普拒絕對此作出回答。在這場訪談中，氣氛多次陷入緊張，川普也對主持人表達了不滿，稱他「一直對我有偏見」。然而，部分支持者依然堅信川普會在不使用暴力的情況下接受選舉結果。