外送員雨天爬上3樓送餐　「喘一口氣」竟遭1星負評投訴

▲外送員辛苦爬樓梯送餐，卻因為嘆了一口氣，竟遭負評投訴。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

近日一名外送員在雨天送餐時，身穿雨衣、背著包包，手裡提著餐點，艱難地爬上三樓。當他終於抵達時，一邊喘氣一邊收取客人給的現金，沒想到卻因此意外收到了客人的一星負評，貼文一出，引發網友熱議。

該名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，表示自己是個胖子，當天外送時穿著雨衣、揹著包包、手拿餐點爬樓梯上三樓，由於接連爬了好幾個樓梯，在跟收客人現金時「也沒拒收也沒有態度不好」，卻因為喘了個大氣，竟因此獲得一星負評，客人還傳訊息嗆他「在嘆氣什麼」。

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雖然他有解釋是因為穿雨衣爬樓梯才會這樣，但客人回覆：「我上班也會外送，但這是我的工作，我對客戶的態度非常好，請你加油！」外送員不滿反問對方「我胖我累我累不能嘆氣」。外送員發文感嘆：「身為胖子的我不是只有爬樓梯會嘆氣會喘，我連走了都嘆氣」，也慶幸還好對方有給負評，「不然我下次可能連呼吸都不行」。

貼文曝光後，網友們紛紛表達看法，大多數人認為：「沒關係，下次遇到一樓取餐」、「幹嘛苦了自己」、「下次在一樓等就好，一樣是一個負評」、「反正上樓都負評，以後放一樓就好」。有些人更是直言：「努力賺錢，對得起自己就好，垃圾人一堆不用太讓真！」、「你應該問他看到你，我才嘆氣。」

然而，也有不少網友給予了一些建議，例如：「為了健康建議你去減肥」、「你應該要減肥，不然爬樓梯會喘」、「不如找些輕鬆的工作，健康最重要」

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