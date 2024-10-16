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公廁馬桶蓋為何是「U」型？　專家曝原因

公廁馬桶蓋為何是「U」型？　專家曝原因

▲大多地區馬桶蓋為「U」型是為了衛生考量。（圖／取自quora)

圖文／CTWANT

為何有些地區的公廁馬桶座設計為「U」型，而非住家常見的「O」型，許多人認為這樣設計是為了衛生，避免接觸其他人的體液或敏感部位。對此，國外專家解釋，這種設計不僅基於衛生考量，也兼顧了實用性。

根據紐約郵報的報導，美國管道工程師學會的部落格文章指出，公共馬桶的U型座椅最初設計是為了讓女性在「擦拭」時更加便利。此外，這種開口設計降低於馬桶座受到污染，特別是在小便時，並減少生殖器與座椅的接觸。

對此，美國國際管道暖通機械認證協會（IAPMO）副總裁阿吉拉爾（Hugo Aguilar）解釋，公廁馬桶坐墊的前端開口，還有較長型的馬桶缸，能夠讓使用者接觸「可能汙染源」的風險降低。報導還說明，大多數城市的公廁相當髒亂，特別是在曼哈頓，許多人寧願忍耐到家再上廁所。

事實上，廁所非常骯髒時，許多人會選擇「蹲在馬桶上」如廁。然而，紐約醫生戴賽（Dr. Poonam Desai）並不建議這樣做，因為這樣可能造成尿液和糞便濺到馬桶座上。此外，懸空小便還可能會造成骨盆肌肉緊繃，導致膀胱無法「完全排空」。

戴賽醫生表示，儘管坐在公廁馬桶上可能讓人感到噁心或骯髒，但實際上，坐在馬桶座上感染疾病的風險較低。如果擔心，可在使用馬桶前先擦拭座椅並鋪上座墊，以增加衛生保障。

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