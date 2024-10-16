手機充電突爆炸起火！　印尼男全身100%燒傷不幸身亡

圖文／CTWANT

印尼一名23歲男性日前在房間幫手機充電時，手機竟突然爆炸起火，導致他全身100%燒傷。緊急被送醫治療後，最終仍因為傷勢過重，不幸身亡，後續當局將會把男子的遺體送回其家鄉。

根據《Batamnews》等外媒綜合報導，印尼巴淡島（Batam）一名23歲男性巴斯蒂安（BastianSihombing），下班回家後，便將手機充電，之後就在房間內睡著。沒想到，11日早上9點時，手機竟突然爆炸起火，導致他全身100%燒傷。

當下鄰居聽見爆炸聲後，起初並不知道是哪邊發生爆炸，之後就看見巴斯蒂安的房間有火勢在燃燒。當下所有人立刻進入房間，將嚴重燒傷且昏迷的他救出來，並將他緊急送往當地博塔尼亞阿瓦爾兄弟醫院進行救治。

不過在經過4天的治療後，最終巴斯蒂安仍因為傷勢過重，不幸身亡。對此，巴淡市警察局長 Kompol Anak Agung Made Winarta表示，事後將會協助巴斯蒂安的家屬，將其遺體送回位於棉蘭市（Medan）的老家。

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