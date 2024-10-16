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家裡賣蛋30年！蘇一峰曝童年聽到「穩賺價」：比考第一名還高興

目前全台雞蛋每日產量過剩達到100萬顆，產地價已跌至21.5元，批發價也將在17日調降為31元，價格持續走低。（示意圖／周志龍攝）

▲近期雞蛋產量過剩，價格持續走低。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

蛋價直直落，目前全台雞蛋每日產量過剩達到100萬顆，產地價已跌至21.5元，批發價也將在17日調降為31元，價格持續走低。不過胸腔科醫師蘇一峰透露，家裡曾經靠著養雞賣蛋過活長達30年，懂事上小學後就會每天問當天蛋價多少，若是聽到當天蛋價是「16元」，心情比考第一名還高興。

據農業部產銷資訊顯示，目前國內蛋雞約有3704萬隻，每日可產雞蛋12萬5000箱，每日產量過剩達約100萬顆，也被台灣蛋雞事業產銷督導委員會警告「嚴重過剩」。本週雞蛋產地價已跌到21.5元，批發價格也將在17日調降至31元，比新冠肺炎期間還要低。

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聽到蛋價「疑似崩盤」，醫師蘇一峰今（16）日透過臉書疑惑表示，許多地方加蛋還是要10元甚至15元，市售盒蛋的價格也沒有變便宜多少，似乎抱怨感受不到蛋價下跌這件事。

蘇一峰也透露，小時候家裡靠著養雞賣蛋，時間長達30年。他自己也有大概10年的人生，每天都在幫家裡撿雞蛋。當時產地價每斤約10至16元，父母曾告訴他，只要跌到12元以下就是「賠錢賣蛋」，所以他自懂事上小學，就會問每天蛋價多少了，「如果聽到16元，比考第一名還高興」。

蘇一峰醫師分享「住20年長大的養雞工寮」。（圖／翻攝FB／蘇一峰）

▲蘇一峰醫師曾分享「住20年長大的養雞工寮」。（圖／翻攝FB／蘇一峰）

在蘇一峰的發文底下，有不少同樣對市面上蛋價不滿的網友留言：「全聯最便宜的蛋一盒10顆45元，自助餐還是15元」、「散裝的蛋，一斤30幾元。超商的茶葉蛋，10元就做布條打廣告，但超商洗選蛋一盒超過80元。」、「產地價崩跌但中盤商沒降價，昨天買了一盒放牧蛋24顆250元。上星期270元」、「漲上去的東西，鮮少跌下來的」。

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