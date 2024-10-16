一天打3份工養家！32歲外送員「工作12.5小時」　過勞心臟病發猝死

▲外送員阿末法漢（右一）為了養家糊口，一天打3份工，導致心臟病爆發猝死。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞32歲外送員阿末法漢此前因被網紅贈予50令吉（約新台幣373元）的小費，在一則TikTok影片中表現得十分激動，連連向網紅道謝，而在網上迅速走紅。不過，最近有消息指出，年僅32歲的阿末法漢因為一天打3份工，過勞引發心臟病猝死。

據當地媒體報導，阿末法漢的妻子表示，丈夫並無既往病史，但由於他生前非常勤奮，為了養活他們一家5口，一天打3份工，除了送餐外，還兼任送貨車司機，每天從早上7時30分工作到晚上8時，懷疑丈夫是因為過勞而猝死。據悉，阿末法漢生前常抱怨工作非常勞累，而解剖報告也顯示他的心臟被阻塞了75%。

妻子表示，阿末法漢是一個友善、負責任的人，與他人相處也十分融洽，因此自己從沒想過他會在這麼年輕的時候去世。丈夫過世後，一些舊影片再次被轉發，引發外界對他的思念。阿末法漢與妻子共育有3個兒子，妻子透露，現在自己必須獨自承擔養家的責任，讓她感到負擔很重。

妻子也提到，由於阿末法漢走得十分突然，去世前並未留下任何遺言，但他過去曾勸告孩子們無論多頑皮，都要互相照顧。