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屏東全民運遊行嘉年華10／19登場　交通管制一次看

▲2024全民運在屏東遊行嘉年華19日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024全民運在屏東遊行嘉年華19日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「綻放榮光-2024全民運在屏東-遊行嘉年華」將於10月19日15時至18時登場，為使遊行活動順利舉行，屏東警分局將針對屏東市仁愛路、公園路等主要路段進行交通管制，籲請民眾多加留意。

▲2024全民運在屏東遊行嘉年華19日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

遊行交管路線如下：

遊行路線預計從屏東縣立體育館前仁愛路出發，右轉公園路，於「屏東演武場-武德殿」進行定點表演，接著右轉中正路，再右轉勝利路，最終回到遊行終點-屏東縣立體育館前。

 封閉路段：仁愛路(勝利東路至林森路段)於10月19日15時至15時40分半線封閉、15時40分至17時30分全線封閉；公園路(福州街至中正路段)於15時40分至18時全線封閉；中正路(公園路至勝利路段)於15時40分至18時北上慢車道封閉；勝利路(中正路至仁愛路段)於15時40分至18時東向車道封閉。

管制路段：中正路(公園路至勝利路段)於16時至晚上18時30分北上慢車道管制；勝利路(中正路至仁愛路段)於14時至19時東向車道管制。

為避免車輛回堵及車流阻塞，請民眾提前改道，行經遊行路段亦請民眾減速慢行，並遵循員警交通指揮，以確保行車安全。

活動期間，民眾如有停車需求，可停放信義路立體停車場及幸福公園停車場等；如需使用仁愛路停車場，請由中華路出入口進出。

屏東警分局長蔡培元呼籲，仁愛路段及公園路段全線封閉管制，請民眾依循指引牌面，配合改道，夜間行車減速慢行，注意安全，並請遵守警察同仁的疏導，一同維持友善又安全的交通環境。

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