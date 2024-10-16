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朱學恒與鍾沛君談和解過程不道歉　律師竟嗆鍾「以為在玩瑪利歐？」

▲台北市議員鍾沛君回應朱學恒臉書議題。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員鍾沛君回應朱學恒臉書議題。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

名嘴朱學恒在2022年時，於餐敘場合兩度強吻台北市議員鍾沛君，今（16）日他突發「公開道歉文」引發討論。對此，鍾沛君受訪表示，案發後，朱學恒於他的頻道評論她62次、9470秒，至今仍不願好好道歉；她說，雙方律師最後一次碰面不歡而散，且面對道歉的要求，朱的律師還嗆，「你以為是瑪利歐在破關嗎？一關過完還有一關？」並不斷催促開一個價碼，「抱歉我不是商品，這件事情的重點不是金錢」。

朱學恒今突然在臉書發出公開道歉文，內容提到，「本人於民國111年8月6日晚間6時許，對A女（鍾沛君）之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意」。

朱學恒還說，本人已知悔悟，將不再對此事件做任何除道歉及認錯之外的發言。同時，朱還提到，也為浪費社會及司法資源，做出不好的示範向社會道歉，「本人已經明白此舉的錯誤之處並深切反省」。

鍾沛君說，一審判決朱學恒有罪後，他不但不認錯或入監服刑，反而採取繼續上訴到二審，繼續浪費司法資源。

鍾沛君說，二審開始進入準備程序後，朱透過律師不斷來找她的律師想要和解，「但我的和解條件很簡單，就是必須對你犯的錯認真地道歉，判決書寫得很清楚你做了哪些犯行，就針對這些犯行一一道歉，但是朱學恒完全沒有做到，所以這個和解根本連談都沒有談起」。她說，今天這篇文章跟她一點關係都沒有，不知道為什麼朱學恒突然要發這篇。

鍾沛君提到，她的條件有兩件事，朱學恒的律師轉達了但完全沒有照做。第一，判決書對朱的犯行已經寫得很清楚，希望他針對他的犯行可以逐一認真道歉；第二，案發後朱在自己的直播頻道總共提到她62次、9千多秒時間，把他的犯罪行為，描述成一種政治迫害，所以要求他要針對這件事情逐一還原跟說明。

鍾沛君說，沒想到，不知道是朱學恒律師的意思還是朱的意思，「他（朱的律師）嗆我律師說，你以為是瑪利歐在破關嗎？一關過完還有一關？」

鍾沛君說，朱學恒的律師一直要她提出一個金額，「他不知道是，錢在這件事情上從來不是一個重點，重點是你有沒有認真對我道歉，有沒有對所有被波及的無辜的人道歉？你有沒有真心的悔意？目前為止我看起來是沒有」。

至於朱學恒突然發道歉聲明，鍾沛君說，大家可以很好去判斷，明天二審要開庭，大家知道犯嫌的犯後態度是法官量刑標準，「他在開庭前一天做出這樣的事情，他的居心，大家很清楚」。

鍾沛君強調，後來在朱學恒來尋求和解的時候，就已經明確告訴他，要針對一審判決書的犯行一一道歉，第二就是針對在直播裡面把犯罪行為曲解成一種政治迫害，這種顛三倒四的說謊行為，要跟聽眾和觀眾說明還有跟她、所有被波及的人道歉。

鍾沛君指出，這兩件事情朱學恒都沒有做到，「反而他的律師一直催促我們開一個價碼，抱歉我不是商品，這件事情的重點不是金錢」，要做的事情就是認錯，只是沒想到不斷地強調、告訴他原則跟底線後，卻換來他一句「你以為現在在玩瑪利歐破關嗎？一關過完還有一關」。

鍾沛君說，所以據她所知，她的律師跟朱學恒的律師最後一次碰面是不歡而散，所以沒有什麼和解的這件事情，因為根本沒有談成，「我們提出的要求，我認為是非常基本的，而他連百分之一都做不到」。

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