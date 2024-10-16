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議長之子造謠立委「性侵女助理」　拒認罪甩鍋：網軍擅作主張

記者黃哲民／台北報導

國民黨新北市議會議長蔣根煌的兒子蔣欣璋，去年（2023年）競選立委吞敗，還被查出涉找網軍以《立委老闆，是時候該面對我了吧》為題，散播不實緋聞影射對手吳秉叡涉嫌性侵，蔣欣璋與3名共犯被起訴涉犯《公職人員選舉罷免法》等罪嫌，台北地院今（16日）首度開庭，蔣欣璋不認罪，堅稱僅花錢做正面行銷提高自身知名度，絕沒打負面選戰。

▲▼國民黨新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋，2023年競選立委涉找網軍影射民進黨對手吳秉叡涉及性侵，被控涉犯《公職人員選舉罷免法》，10月16日北院首度開庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋（前右），被控2023年競選立委找網軍抹黑民進黨對手吳秉叡，涉犯《公職人員選舉罷免法》，16日首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

蔣欣璋今出庭聲稱聽從朋友介紹，委託同案被告蕭智鈞與洪湛閎為他做網路正向行銷，增加年輕族群選票、讓更多人認識他，以便他的民調有起色，他不僅沒授意蕭、洪2人操作負面選戰，事先更不知蕭男寫造謠文章影射吳秉叡。

▲▼國民黨新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋，2023年競選立委涉找網軍影射民進黨對手吳秉叡涉及性侵，被控涉犯《公職人員選舉罷免法》，10月16日北院首度開庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋（前右），被控2023年競選立委找網軍抹黑民進黨對手吳秉叡，涉犯《公職人員選舉罷免法》，16日首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

蔣欣璋強調，曾提醒蕭男做什麼事之前都要先討論，但蕭男不來開會，他在選戰後期已放棄蕭、洪2人，不期待2人來幫他。辯護律師指出，本案po文出現時，曾有支持者建議用來操作文宣，但蔣欣璋懷疑文章真實性、不願照辦，可見蔣欣璋被蒙在鼓裡。

同案被告、蔣欣璋的競選總幹事鄧裕融也不認罪，強調事先完全不知蕭男po文內容與方式，也沒經手給蕭、洪2人的酬勞，他更當庭責怪蕭、洪2人做事推託拉，「我認為他們就是無賴！不想再浪費時間在他們身上、不想再理會他們！」

▲▼民進黨籍立委吳秉叡質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委吳秉叡質詢。（圖／記者湯興漢攝）

同案被告、文創公司負責人洪湛閎同樣不認罪，聲稱不知蕭男跑去泰國越洋發表本案的抹黑文章，當初談合作也沒有違反《選罷法》的犯意，至於檢方扣案對話紀錄顯示他提及「負面聲量」，洪男淡定說「負面聲量不是做不法的事」，而他刪除對話紀錄並重置手機，是因為「手機快壞掉或容量太滿」。

網軍蕭智鈞是唯一認罪的同案被告，他說當初就是跟鄧裕融面談合作、包括酬勞，po文後向鄧邀功，鄧卻說不相信他，但他在押期間，警方提出他本案貼文在網路被推廣的證據，他猜想是鄧找其他行銷公司所為。蕭請求輕判，希望法官安排他跟吳秉叡及被他盜用帳號po文的被害人調解。

▲▼網軍蕭智鈞承認收錢替國民黨新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋，寫網路文章抹黑競選對手民進黨立委吳秉叡，10月16日首度到北院開庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲網軍蕭智鈞承認收錢替國民黨新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋，寫網路文章抹黑競選對手民進黨立委吳秉叡，16日首度到台北地院開庭求輕判。（圖／記者黃哲民攝）

檢方揪住蔣欣璋辯稱「負面聲量並非不法，是針對既有新聞做探討」一語，要他解釋針對什麼既有新聞，辯護律師代答是針對吳秉叡沒兌現政見的事項。鄧裕融的律師團聲請勘驗完整的群組對話紀錄，釐清脈絡。

法官諭知擇期再開庭。蔣欣璋開完庭不回應媒體發問，蕭智鈞閃躲媒體鏡頭，沒回應蔣欣璋與鄧裕融當庭對他的指責。

本案源於去年12月20日，「Dcard」網路論壇出現1篇《立委老闆，是時候該面對我了吧》的匿名長文，內容自稱女大學生多年前畢業時，到「年過半百」、「律師出身」立委的辦公室做行政助理，卻遭「像爸爸」的立委性侵，還被告知「放鬆就不會痛」、「遲早會習慣，不要這麼害怕」等語。

由於po文提到這名立委「在新北某個地方稱王」，網友認為說的就是新莊選區選出的立委吳秉叡，當時立委選情緊繃，吳不滿遭影射抹黑，報案求助，調查局查出和吳同區競選的蔣欣璋，涉與競選總幹事鄧裕融，以250萬元委託網軍蕭智鈞與文創公司負責人洪湛閎，造謠帶風向朝吳潑髒水。

蕭男還被查出先前四處蒐購各大網路平台外洩的帳號與密碼共逾600組，與洪男合作專門用來幫企業、政治人物在網路上帶風向做行銷，許多被害人事後才發現帳密被盜用。而蔣欣璋本案委託蕭、洪2人的250萬元酬勞，由林姓支持者全額捐助，卻未依《政治獻金法》存入政治獻金專戶並申報，蔣欣璋另被函送監察院處罰。

台北地檢署今年（2024年）6月約談蔣欣璋等人到案，訊後諭令蔣欣璋交保100萬元、鄧裕融交保30萬元，蕭智鈞與洪湛閎均被羈押到起訴移審北院，才獲准交保各20萬元與5萬元，均限制住居與限制出境、出海。檢方今年8月16日起訴4人涉犯《選罷法》意圖使人不當選、《刑法》加重誹謗與《個人資料保護法》等罪嫌。

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