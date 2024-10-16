快訊／土耳其規模6.1極淺層強震　民眾慌逃畫面曝

▲土耳其發生芮氏規模6.1地震。



記者楊庭蒝／綜合報導

土耳其東部於當地時間10月16日上午10時46分（台灣時間15時46分）發生強烈地震，震央位於馬拉蒂亞省東方約40公里的卡雷區。土耳其災害與緊急狀況管理局（AFAD）初步測得芮氏規模5.9，而歐洲地中海地震中心則公布為6.1級，台灣中央氣象署則測得6.0級。震源深度僅9公里，屬極淺層地震。

地震發生後，敘利亞北部的哈薩卡省、代爾祖爾省和阿勒頗省也感受到明顯搖晃。當地監視器畫面顯示，民眾紛紛逃離室內建築物，到戶外躲避。

據AFAD最新通報，馬拉蒂亞等3個省份有3棟建築物受損，部分地區出現落石現象。所幸截至目前為止，尚未接獲人員傷亡報告。

值得注意的是，土耳其於去年才遭受強震重創，此次地震再度引發當地民眾的恐慌。相關單位正持續監測災情發展，並呼籲民眾保持警惕。