快訊／遭辱靠爸！　齊廷洹長文發聲了：不想以這種方式紅

記者周亭瑋／綜合報導

已故導演齊柏林的兒子齊廷洹日前受邀演講，卻收到承辦員錯頻傳來「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓他備感羞辱，憤而當場退還費用離場。稍早，他寫下長文吐露心聲，強調「真的只是跟親友、長輩討拍，無意引起如此軒然大波，並不想透過這種方式走紅，更不希望相關人員受到懲處。」

▲導演齊柏林之子齊廷洹。（圖／攝影中心攝）

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齊廷洹在文中提到，早在他父親開始拍電影之前，他在網路上就有一定的知名度，甚至在2013年之前，他的知名度是超過他父親的。然而，自從他的父親拍出《看見台灣》後，他就變成了「齊柏林之子」，他曾試圖擺脫這個身份，希望證明自己也有所成就，但「靠爸」的聲音始終不斷，讓他感到困惑。

齊廷洹坦言，有些人誤以為他父親留給他大筆財產，但事實上，他們一家人仍住在萬芳的老公寓，他駕駛的是一輛2007年的日產Tiida，「若不是郭董伸出援手替我們清償債務，我們家恐怕早已流落街頭，當初那種無助、無奈又無力的感受，每每湧上心頭時總是令我不寒而慄。」

他表示，過去曾抗拒參與基金會與父親的一切事務，因為想證明自己也能活得好，直到有一次掃墓時才突然想通，「繼承父親的志業，讓更多人看見台灣，怎麼會是靠爸呢？」

最後，齊廷洹也強調，在臉書上的發文，真的只是跟親友、長輩討拍，無意引起如此軒然大波，並不想透過這種方式走紅，更不希望相關人員受到懲處。

【齊廷洹全文】

「關於靠爸這件事」

從來沒想過，個人FB上討拍抱怨，竟延燒至斯，一覺醒來，風雲變色。

先感謝諸多親朋好友、熱心鄉民的溫暖鼓勵，我還不及一一細看回覆，真不好意思。本來，我的臉書也只有同學、親友、長輩會關注，上週五的事情，權作私下抱怨而已，畢竟過去一些訪談，除了老車相關，其他在網路上觀看次數奇低無比，實在難以想下在我身上能有什麼話題性或爆點，直到昨天。

早在父親拍出電影之前，我就當過LOL板板主，在八卦板發過好幾篇歷史文被推爆，若單論網路上，在2013年之前我應該是比老爸還有名些。只是，從父親拍出《看見台灣》之後，我就從「齊廷洹」或「秋風孤劍李鴻章」，變成「齊柏林之子」。我嘗試過擺脫這頂帽子，無論是教書或賣BMW，都是希望證明「齊廷洹」也能有所成就。無奈的是，「靠爸」之聲仍不絕於耳，我越來越迷茫，要怎樣，才能證明我的價值？

更讓我忿忿不平的是，總有人講的好像老爸留給我兩棟帝寶或GT3RS之類的。事實上，直至今日，我們一家仍住在萬芳三十幾年的老公寓，留給我的是一台2007年的日產Tiida，；若不是郭董伸出援手替我們清償債務，我們家恐怕早已流落街頭，當初那種無助、無奈又無力的感受，每每湧上心頭時總是令我不寒而慄。

過去我也曾抗拒參與基金會與我父親的一切事務，因為我想證明自己也能活得好，無論是當老師還是賣BMW，都能得到一些肯定，一些與父親無關的肯定。直到有一次，掃墓時，我突然想通了，繼承父親的志業，讓更多人看見台灣，怎麼會是靠爸呢？開玩笑地說，應該是老爸要靠我幫他延續精神吧！然而，轉念是瞬間的，情緒調整卻遠比我想像的艱難。

時不時，一些酸言酸語和無中生有的誹謗，就像蝨子般嚙咬全身，即使知道這些是少數，卻仍在午夜夢迴困擾著我。我不懂，究竟是靠父親得到了什麼成就？還是大筆的財富？抑或是高位權柄？我在基金會工作，領著過去一半的薪水，所有的善款都運用在基金會的各項計畫：六十萬張影像的數位典藏、全年九十二場的校園公播、齊柏林環境紀錄獎、齊柏林空間的年度展覽……等等，等等，每年光是要籌募善款來讓計畫延續就已是焦頭爛額，哪有餘裕讓我過上某些人口中的「靠爸」生活？

我知道有人指責我，聽眾何辜？為何不講完再走？承辦人員已經道歉了，還想要怎樣？可惜，我不若這些人的寬厚大度。說我修養差，說我脾氣壞，說我玻璃心，我都接受，也對現場的聽眾感到十分抱歉，讓我的情緒影響了他們。但始料未及的是，苗栗縣縣長深夜的道歉長文，以及相關懲處。誠如開頭所說，我並未意識到自己臉書能起到如此大的波瀾，更不希望處長被懲處，科長被記過、承辦被開除，因為一句話丟了工作，太沉重了。明天，我與縣長會晤時，也希望能完整的傳達我的意見，在臉書上的發文，真的只是跟親友、長輩討拍，無意引起如此軒然大波，並不想透過這種方式走紅，更不希望相關人員受到懲處。

基金會的善款，並不會每月自動匯入，也不是憑藉一句「我爸是齊柏林」就能募款成功，更多的是基金會的董事們與萬冠麗執行長、全體基金會同仁與志工的共同努力，如今才小有成果。與其關心我的情緒與反應，更希望大家把這份支持，留給我們「看見‧齊柏林基金會」，讓我們能夠持續的推動環境教育，用影像，創造改變的力量。豈能盡如人意，但求無愧我心，今後，我仍會學習接受這些流言蜚語，繼續堅持透過父親的影像。讓更多人看見台灣，讓環境教育推動到台灣的每一個角落。

「自知者不怨人，知命者不怨天；怨人者窮，怨天者無志。」，這件事讓我知道，我還有很長的路要走，很多的課要學，謝謝大家的關注，感謝身邊親友、長輩與熱心鄉民的鼓勵，也感謝縣長的深夜長文；同時也很抱歉，對於當時的聽眾，對於受到牽連的科長、處長。社會上還有許多值得關注的大事，希望之後不要再占用媒體版面，讓更多值得被關注、被認識的人、事、物能進入大眾的視野，希望我的事，就到此為止。再次謝謝大家的關心，有機會，請一定要來淡水齊柏林空間走走，用不一樣的角度，再次看見台灣。

最後再次附上可愛苗栗狗狗，苗栗狗狗真的超可愛。