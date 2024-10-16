台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」　齊廷洹回應了

記者柯沛辰／綜合報導

已故導演齊柏林之子齊廷洹11日受邀到苗栗縣立圖書館演講，不料卻收到承辦人傳訊羞辱「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，當場氣憤離開。事後，縣長鍾東錦親自道歉，承辦人也請辭獲准。不過，有台下聽眾還原現場情況，稱當時承辦人一路追到電梯道歉，但被齊廷洹以五字經「問候長輩」。

有台下聽眾在鍾東錦的貼文下方回應，「其實承辦人當場有跟齊先生道歉了，而且承辦人趕忙追著齊先生到電梯前，也被齊先生用很大聲的台語五字經問候家裡長輩，現場就留下我們這一堆傻眼被放鴿子的聽眾...」

根據《三立新聞網》報導，齊廷洹被問及此事時回應，當時承辦人確實有追上前來道歉，但因為對方伸手拉住自己，他覺得不舒服，才會激動回嗆。至於是否有飆罵五字經，他坦言當下情緒上來，已經不記得自己說了什麼。

▲台下聽眾還原現場，指承辦人追上道歉被飆「五字經」。（圖／翻攝自鍾東錦臉書）

對此，齊廷洹16日傍晚表示，「知道有人指責我，聽眾何辜？為何不講完再走？承辦人員已經道歉了，還想要怎樣？可惜，我不若這些人的寬厚大度。說我修養差，說我脾氣壞，說我玻璃心，我都接受，也對現場的聽眾感到十分抱歉，讓我的情緒影響了他們。」

齊廷洹說，縣長鍾東錦的長文道歉及相關懲處也令他始料未及，但他不希望處長被懲處、科長被記過，甚至承辦人被開除，「因為一句話丟了工作，太沉重了。明天，我與縣長會晤時，也希望能完整的傳達我的意見，在臉書上的發文，真的只是跟親友、長輩討拍，無意引起如此軒然大波，並不想透過這種方式走紅，更不希望相關人員受到懲處。」

▲齊廷洹氣到頭也不回地離開，承辦人徐女跟在後面不斷道歉。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣立圖書館11日舉辦「銀向樂活」樂齡講座活動，邀請齊廷洹以「從空中看台灣」為題進行演講。本來當天場次有40人參與，不料活動開始前，齊廷洹手機突然收到承辦人Line訊息，內容寫著「齊柏林導演的兒子30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，氣得他當場退還車馬費離去。

當時承辦人跑上來道歉，稱自己是要傳給同事，不料傳錯人，但齊廷洹認為遭嚴重羞辱，向現場聽眾說明原因、轉述承辦人原話後，隨即離開現場。事後，他在臉書寫道「如果可以，我也希望我爸還健在，我繼續當齊公子每天耍廢，可惜沒有如果。」

事件發酵後，苗栗縣政府教育處15日晚間緊急發聲明道歉，稱已准予約聘的徐姓女承辦人請辭。隔天，縣長鍾東錦也在臉書親自發文道歉，「承辦人請辭了又如何？科長記過又如何？此一事件故鄉所受的傷痕要多少日子才能癒合？在我苗栗縣政府如果還有如此心態的同仁，請你們立即改正，如若不然，請你離開！」

▼鍾東錦在臉書發文道歉，「對不起，是我不夠好，讓齊廷洹先生與苗栗縣民，受了委屈。」（圖／翻攝鍾東錦臉書）