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超商周末優惠來了！霜淇淋、咖啡「買1送1、買10送10」小確幸必搶

▲▼7-11超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲超商周末優惠狂發！咖啡、霜淇淋、零食等祭出買1送1、買10送10，享受小確幸省錢必搶。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末小確幸！超商紛紛祭出優惠，全家「康康5」推出5樣夯品買1送1，包括超人氣霜淇淋、雪糕都有。7-11除了門市推出霜淇淋、思樂冰「第二杯10元」，還有APP同步霜淇淋、冰品、咖啡都有「買10送10」。

★全家

●全家便利商店10月11日至10月13日推出「全家康康五」，5樣夯品「買1送1」，包括：

Fami!ce霜淇淋，原價49元，買1送1。
Let’s Café極萃咖啡拿鐵，原價39元，買1送1。
曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕，原價49元，買1送1。
威德運動補給飲料，原價35元，買1送1。
金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵，原價35元，買1送1。
麒麟霸啤酒330ml (6入)，原價210元，特價155元。

▼全家周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家周末優惠。（圖／業者提供）

●全家即日起至10月13日，在APP隨買跨店取推出 「Let's Café 買10送10」多組優惠，包括：

特濃美式買10送10。
特濃拿鐵買10送8。
單品美式買10送10。
單品拿鐵買10送8。
每款每會員限購2組，可寄杯，冰熱不限。

▲全家咖啡買10送10。（圖／業者提供）

●全家即日起至10月13日會員限定優惠：

此波會員限定優惠，推薦居家必備的超柔抽取式衛生紙、FMC輕巧包衛生紙，任選3件199元。而大人小孩都喜歡的小美紅豆粉粿雪糕、上班族精神糧食「Let’s Café特濃拿鐵」、搖搖茶吧「特大荔枝貴妃紅茶、特大凍凍好喝奶茶」等，通通「第二件10元」優惠，還有指定零食「買1送1」。

▼全家即日起至10月13日會員限定優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●門市優惠（即日起至10月13日）：

頌丹樂泰奶雪淋霜，第2支10元。
神秘綠思樂冰（特大杯），第2杯10元。
酷聖石冰淇淋，第2杯10元。
酷聖石霜淇淋，第2支10元。

●門市優惠（即日起至10月15日）：

CITY CAFE濃萃美式/濃萃拿鐵，任選「第2件7折」
所長茶葉蛋，原價每顆18元，特價第2件10元。
「哈燒專櫃」，全品項任選第2件85折。
人氣滷味、關東煮、麻辣燙多款熱食「買4送1」。
大燒包，第2件半價。
即日起至10月29日，統一麥香全系列第2件9元。
X-POWER能量飲料（59元/瓶），買1送1。
10月9日~10月13日，UCC無糖咖啡，買2送2。

▲▼7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸，還有「神秘綠思樂冰」新品，並推出濃郁系「咖啡牛奶起司季」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸，還有「神秘綠思樂冰」新品，門市推出第二件10元、APP祭出「買10送10」。（圖／記者林育綾攝）

●「OPENPOINT行動隨時取」冰品優惠（即日起至10月13日）：
思樂冰特大杯全口味「買10送10」。
雪淋霜霜淇淋49元全口味「買10送10」。
酷聖石3oz冰淇淋89元全口味「買10送10」。
酷聖石霜淇淋59元全口味「買10送10」。

各限量1萬組，每位會員限買1組，可兌換至2025年2月28日。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲咖啡控囤貨必買。（圖／業者提供）

●「OPENPOINT行動隨時取」咖啡優惠（即日起至10月12日）：
CITY CAFE濃萃美式，買10送10，每日限量2萬組。
CITY CAFE濃萃拿鐵，25杯1010元，限量10萬組。
CITY CAFE大杯卡布奇諾，任選32杯1010元，限量3萬組
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選25杯1010元，限量3萬組。
CITY TEA經典純奶茶/純奶青，任選32杯1010元，限量3萬組。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵，14杯1010元，限量3萬組。

★萊爾富

即日起至10月15日，萊爾富門市「Hi café大杯系列特濃美式、特濃拿鐵」，同品項冰熱任選「買1送1」。

即日起至10月13日「限時殺」優惠，包括辛拉麵、味味A排骨雞風味乾麵、能量飲「買1送1」，左岸系列任選2件48元等。

▼萊爾富「限時殺」優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

即日起至10月13日飲品優惠：

OKCAFE「黑糖風味奶茶」，單杯7折。
蜂蜜拿鐵/奶茶，單杯7折。
OKmart聯名「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍」，嚐鮮價65元（原價75元）。

▲▼OKmart飲品、咖啡優惠。（圖／業者提供）

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