罕見！300公斤「巨型烏賊」沖上岸　

▲西班牙北部海灘上發現一隻巨型烏賊被沖上海灘。（圖／翻攝自臉書／Luis Laria）

圖、文／CTWANT

西班牙北部城市利亞內斯一處海灘，日前發現一隻長達10公尺的巨型烏賊被沖上岸，由於這種生物原本生活在海洋深處，難以在其自然棲息地觀察到，在世界上僅記錄有21個標本。由於巨型烏賊突然躺在海灘上，這讓生物學家正在思考洋流或水下生態系統是否發生變化。

根據外媒《鏡報》（The Mirror）、《Murcia Today》報導，本（10）月11日，有人在利亞內斯的埃爾薩布隆海灘（El Sablón beach）上發現了這條巨型烏賊，這引起了當地科學家的濃厚興趣。

報導指出，這種巨大的海洋生物屬於「Architeuthis Dux」物種，更普遍被稱作「大王烏賊」（giant squid），世界上僅記錄了21個標本，其中大部分在西班牙北方的坎塔布里亞海（Cantabrian Sea），牠們最大可長達17公尺長，重300公斤。

海洋保護組織「Cepesma」主席路易斯（Luis Laria）表示，這種巨型烏賊非常害羞，在坎塔布里亞海和紐西蘭以外的海域很少見到。

《鏡報》也稱，該物種經常被比作北歐神話中著名的海妖，傳說中，牠能夠用巨大的觸手擊沉船隻。不過，實際上，巨型烏賊對人類相對無害，另由於其肌肉中氨含量較高，因此不能食用。

目前，這條巨型烏賊被轉移至市政府相關場地進行處理，至於巨型烏賊為何會出現在海灘上，生物學家正在考慮洋流變化的問題，或是水下生態系統的條件是否已經改變。

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