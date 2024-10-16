烏「多個戰線告危」急撤居民　庫斯克3村莊被收復！恐削弱談判籌碼

▲俄軍加強了對烏克蘭庫皮揚斯克的攻擊，烏方緊急下令撤離居民。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭東北部庫皮揚斯克（Kupiansk）及周邊地區遭遇俄軍頻繁攻擊，當局下令撤離居民，同時宣布相關地區的基礎設施已無法修復。此外，俄軍在頓內茨克（Donetsk）和庫斯克（Kursk）等地取得進展，奪回多個村莊，削弱烏克蘭的談判籌碼，也令烏方面臨更大的軍事與戰略挑戰。

綜合外媒報導，烏克蘭15日下令軍隊與居民撤離哈爾科夫東北部的庫皮揚斯克，以及伊久姆（Izium）地區波洛瓦村（Borova）等3個地區，因為俄軍在當地的活動日益頻繁，加上砲擊持續不斷，當局已無法保障居民的基本生活需求。哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，庫皮揚斯克地區的情況特別嚴峻，電力、暖氣、供水等基礎設施無法恢復，所有維修工作都受到攻擊威脅。

▲庫皮揚斯克的居民撤離得很急，當地民宅可見孩童的玩具仍散落在地上。（圖／達志影像／美聯社）

俄軍在烏克蘭東部頓內茨克地區的行動也取得進展，不僅在向西推進的過程中佔領了一些村莊，近幾個月還在哈爾科夫北方的庫皮揚斯克（Kupiansk）密集活動。烏克蘭軍方總參謀部指出，庫皮揚斯克過去24小時已爆發19次衝突，其中有7個仍在持續進行。俄羅斯聲稱，軍方已成功奪回多個烏克蘭之前佔領的村莊。然而，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭士兵仍在抵抗與反擊。

Assessment of the situation in Kursk direction



In the last few days, the Russians have continued successful attacks against the western flank of the Ukrainian-controlled area in Kursk. The Ukrainian defences were breached and Russian troops were able to push relatively deep. 1/ pic.twitter.com/rLtqZvnBVw — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) October 14, 2024

與此同時，俄羅斯也在庫斯克州加強行動，發動多個突襲行動，從烏克蘭士兵手中奪回至少3個村莊。與烏克蘭國防部關係密切的戰爭繪圖網站DeepState透露，「庫斯克的戰況不是很好。烏方正採取穩定措施，但是奪回失去的陣地不容易。」芬蘭黑鳥集團軍事分析師卡斯泰赫米（Emil Kastehelmi）也指出，俄軍已成功推進至烏克蘭軍隊的後方，為烏克蘭帶來不少問題和損失。

黑鳥集團指出，烏方仍占有俄羅斯約300平方英里的國土，比8月初發動跨境、突擊庫斯克時的400平方英里少了將近四分之一。此前，烏方曾視庫斯克的佔領區為與俄羅斯談判的重要籌碼，但隨著俄軍反擊成功，烏克蘭在當地的控制面臨更大挑戰，且可能影響整體戰略。軍事專家指出，俄羅斯在庫斯克的反攻降低了烏克蘭控制相關地區的政治意義，烏方有必要重新評估軍方在當地的部署，並考慮行動的未來方向。