烏「多個戰線告危」急撤居民　庫斯克3村莊被收復！恐削弱談判籌碼

▲俄軍加強了對烏克蘭庫皮揚斯克的攻擊,烏方緊急下令撤離居民。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭東北部庫皮揚斯克(Kupiansk)及周邊地區遭遇俄軍頻繁攻擊,當局下令撤離居民,同時宣布相關地區的基礎設施已無法修復。此外,俄軍在頓內茨克(Donetsk)和庫斯克(Kursk)等地取得進展,奪回多個村莊,削弱烏克蘭的談判籌碼,也令烏方面臨更大的軍事與戰略挑戰。

綜合外媒報導,烏克蘭15日下令軍隊與居民撤離哈爾科夫東北部的庫皮揚斯克,以及伊久姆(Izium)地區波洛瓦村(Borova)等3個地區,因為俄軍在當地的活動日益頻繁,加上砲擊持續不斷,當局已無法保障居民的基本生活需求。哈爾科夫州長席尼胡波夫(Oleh Syniehubov)表示,庫皮揚斯克地區的情況特別嚴峻,電力、暖氣、供水等基礎設施無法恢復,所有維修工作都受到攻擊威脅。

▲庫皮揚斯克的居民撤離得很急,當地民宅可見孩童的玩具仍散落在地上。(圖/達志影像/美聯社)

俄軍在烏克蘭東部頓內茨克地區的行動也取得進展,不僅在向西推進的過程中佔領了一些村莊,近幾個月還在哈爾科夫北方的庫皮揚斯克(Kupiansk)密集活動。烏克蘭軍方總參謀部指出,庫皮揚斯克過去24小時已爆發19次衝突,其中有7個仍在持續進行。俄羅斯聲稱,軍方已成功奪回多個烏克蘭之前佔領的村莊。然而,烏克蘭總統澤倫斯基表示,烏克蘭士兵仍在抵抗與反擊。

Assessment of the situation in Kursk direction



In the last few days, the Russians have continued successful attacks against the western flank of the Ukrainian-controlled area in Kursk. The Ukrainian defences were breached and Russian troops were able to push relatively deep. 1/ pic.twitter.com/rLtqZvnBVw