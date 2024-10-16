烏「多個戰線告危」急撤居民　庫斯克3村莊被收復！恐削弱談判籌碼

▲俄軍加強了對烏克蘭庫皮揚斯克的攻擊，烏方緊急下令撤離居民。（圖／達志影像／美聯社）
記者葉睿涵／編譯
烏克蘭東北部庫皮揚斯克（Kupiansk）及周邊地區遭遇俄軍頻繁攻擊，當局下令撤離居民，同時宣布相關地區的基礎設施已無法修復。此外，俄軍在頓內茨克（Donetsk）和庫斯克（Kursk）等地取得進展，奪回多個村莊，削弱烏克蘭的談判籌碼，也令烏方面臨更大的軍事與戰略挑戰。
綜合外媒報導，烏克蘭15日下令軍隊與居民撤離哈爾科夫東北部的庫皮揚斯克，以及伊久姆（Izium）地區波洛瓦村（Borova）等3個地區，因為俄軍在當地的活動日益頻繁，加上砲擊持續不斷，當局已無法保障居民的基本生活需求。哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，庫皮揚斯克地區的情況特別嚴峻，電力、暖氣、供水等基礎設施無法恢復，所有維修工作都受到攻擊威脅。
▲庫皮揚斯克的居民撤離得很急，當地民宅可見孩童的玩具仍散落在地上。（圖／達志影像／美聯社）
俄軍在烏克蘭東部頓內茨克地區的行動也取得進展，不僅在向西推進的過程中佔領了一些村莊，近幾個月還在哈爾科夫北方的庫皮揚斯克（Kupiansk）密集活動。烏克蘭軍方總參謀部指出，庫皮揚斯克過去24小時已爆發19次衝突，其中有7個仍在持續進行。俄羅斯聲稱，軍方已成功奪回多個烏克蘭之前佔領的村莊。然而，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭士兵仍在抵抗與反擊。
Assessment of the situation in Kursk direction— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) October 14, 2024
In the last few days, the Russians have continued successful attacks against the western flank of the Ukrainian-controlled area in Kursk. The Ukrainian defences were breached and Russian troops were able to push relatively deep. 1/ pic.twitter.com/rLtqZvnBVw
與此同時，俄羅斯也在庫斯克州加強行動，發動多個突襲行動，從烏克蘭士兵手中奪回至少3個村莊。與烏克蘭國防部關係密切的戰爭繪圖網站DeepState透露，「庫斯克的戰況不是很好。烏方正採取穩定措施，但是奪回失去的陣地不容易。」芬蘭黑鳥集團軍事分析師卡斯泰赫米（Emil Kastehelmi）也指出，俄軍已成功推進至烏克蘭軍隊的後方，為烏克蘭帶來不少問題和損失。
黑鳥集團指出，烏方仍占有俄羅斯約300平方英里的國土，比8月初發動跨境、突擊庫斯克時的400平方英里少了將近四分之一。此前，烏方曾視庫斯克的佔領區為與俄羅斯談判的重要籌碼，但隨著俄軍反擊成功，烏克蘭在當地的控制面臨更大挑戰，且可能影響整體戰略。軍事專家指出，俄羅斯在庫斯克的反攻降低了烏克蘭控制相關地區的政治意義，烏方有必要重新評估軍方在當地的部署，並考慮行動的未來方向。
Russia has recaptured a few villages in its western borderlands that Ukraine invaded over the summer, threatening Kyiv’s hold on territory it views as crucial leverage for pushing Moscow toward negotiations to end the war. https://t.co/FIcKW3EoiF— New York Times World (@nytimesworld) October 14, 2024
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