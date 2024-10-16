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命中2枚鎖定擊沉基隆號？　陸圍台軍演率先亮相鷹擊-62

▲▼大陸國產「鷹擊-62」岸對艦巡航導彈。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲大陸國產「鷹擊-62」岸對艦巡航導彈。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

解放軍東部戰區14日凌晨啟動「聯合利劍-2024B」圍台軍演，執行約13小時後落幕，過程亮相各類主戰武器。從大陸公開的演習現場畫面來看，最先出現裝備的並非熟知的殲-20隱身戰機，或是東風系列導彈，而是推出最大射程可達到500公里的「鷹擊-62」岸對艦巡航導彈。

據了解，鷹擊-62具有0.9馬赫亞音速飛行時速、彈頭重450公斤、射程可達500公里，僅需命中一發癱瘓一艘6000噸級驅逐艦，或是徹底毀傷一艘4000噸級左右的護衛艦，被解放軍視為可用於封鎖台灣海峽，打擊台灣西側港口碼頭設施的重要裝備。

▼「聯合利劍-2024B」圍台軍演影片率先亮相鷹擊-62。（圖／翻攝自央視）

▲▼解放軍東部戰區「聯合利劍-2024B」圍台軍演，影片率先亮相「鷹擊-62」岸對艦巡航導彈。（圖／翻攝自央視）

值得注意的是，鷹擊-62若是在半穿甲彈頭狀態下，其戰鬥部裝藥量會減少到約300公斤，但提升了對有防護的大中型艦艇的毀傷效能。因此有分析猜測認為，僅需2枚搭載半穿甲戰鬥部的鷹擊-62，即可擊沈或讓8000至1萬噸級水面艦艇喪失戰力，其目標鎖定台灣自美國購入的4艘紀德級驅逐艦（基隆號、蘇澳號、左營號、馬公號）。

此外，作為一款重型岸基反艦導彈，鷹擊-62也具備打擊地面目標的能力，在實戰條件下，該彈可作為對地打擊火力的一種補充，如指揮所、雷達站、彈藥庫和防空陣地等固定式目標實施攻擊。

▼我國海軍基隆號驅逐艦。（圖／資料照）

DDG-1801,基隆號驅逐艦,基隆級驅逐艦,中華民國海軍,紀德級驅逐艦（圖／資料照）

在東部戰區公開的影片中，繼鷹擊-62後也出現一款大型無人機於夜間滑跑升空畫面，從該機身兩側的主翼翼根部位各有一台渦槳式發動機及翼展尺寸判斷，應可能為大陸國產TB-001「雙尾蠍」大型軍用無人機。該無人機近年不僅常現身東海釣魚台方向，被日本航空自衛隊多次拍攝到外，也參與多次的對台繞島飛行任務。

得益於長航時、大航程和強大掛載能力，TB-001可完成較為常規的航空偵察和情報信息搜集，也能掛載電子干擾吊艙實施空中電子干擾，同時也可攜帶精確制導炸彈打擊地面或水面點狀目標。陸媒認為，在無人機和巡飛彈成為未來戰爭主角的大趨勢下，此次TB-001現身「聯合利劍-2024B」軍演，頗有演練類似作戰科目的用意。

▼TB-001「雙尾蠍」大型軍用無人機現身「聯合利劍-2024B」圍台軍演。（圖／翻攝自央視）

▲▼大陸國產TB-001「雙尾蠍」大型軍用無人機現身「聯合利劍-2024B」圍台軍演。（圖／翻攝自央視）

▲▼雙尾蠍無人機實現全球首次在高海拔地區、無信號區域等複雜自然環境下，無人機搭載空中基站完成全網應急通信的實戰測試。（圖／翻攝自環球時報）

▲雙尾蠍無人機曾實現全球首次在高海拔地區、無信號區域等複雜自然環境下，無人機搭載空中基站完成全網應急通信的實戰測試。（圖／翻攝自環球時報）

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