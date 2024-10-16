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關切中共軍演　法國外交部：台海和平對全球安全不可或缺

▲▼ 大陸軍演 利劍2024Ｂ 。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）

▲中共14日對台實施「聯合利劍-2024B」軍演 。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）

文／中央社

中國14日對台實施大規模軍演，前總統蔡英文15日抵達巴黎，時機敏感。法國外交部發言人15日回覆中央社提問，重申台海和平穩定「不可或缺」，也強調反對「以武力或脅迫」單方面改變現況。

中共14日對台實施「聯合利劍-2024B」軍演， 組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力環台展開演習，引發國際關切，法國輿論也大篇幅報導，直指中國挑釁、威脅台灣，企圖破壞台海和平。

前總統蔡英文15日抵達法國之際，法國外交部發言人也回應中央社針對中國軍演的提問。法方聲明指出，「關切地監控中華人民共和國在台灣周邊所進行的軍事演習」。

法國外交部重申，希望台灣「海峽保持和平與穩定」，因為這對「全球安全和繁榮不可或缺」。

發言人也強調，「法國反對所有對現況的單方面改變，無論是透過武力或脅迫。避免台灣海峽局勢升溫至關重要」。

▲▼ 前總統蔡英文Forum2000演說。（圖／蔡英文辦公室提供）

▲前總統蔡英文目前正訪問歐洲。（圖／蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文15日從捷克抵達法國巴黎，預計將拜會法國參議院友台小組。各界預測，此舉恐怕將再度引發中共怒火。

面對中共的不滿，法國前性別平等與反歧視權理部長暨現任國民議會議員貝潔（Aurore Bergé）出席9日駐法代表處舉辦的國慶酒會時向中央社強調，法國議員自由行使職權，「有時面臨施壓，但不會妥協」，且「沒有一個國家能告訴我們該怎麼做」。

法國前國防部長暨前參議員友台小組主席李察（Alain Richard）9日則告訴中央社，近年中國因其自身作為導致雙邊關係艱難，因此近來收斂許多，不像過去充滿攻擊性。

換言之，中國駐法大使館此次針對蔡英文造訪若有不適當的強烈反應，恐將無益於法中關係發展。

此外，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）14日表示，美國嚴重關切中國人民解放軍在台海及台灣周邊進行的聯合軍演。中國以軍事挑釁作為回應台灣例行的年度演說，並無道理，還可能引發局勢升級的風險。

英國外交部也表示，「不支持任何單方面改變現狀」，並呼籲「保持克制並避免未來再有任何可能破壞和平穩定的舉動」。

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