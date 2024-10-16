中共軍演「逼台灣魯莽行事」　專家：藉此提供軍事報復藉口

▲中共解放軍東部戰區14日凌晨啟動「聯合利劍-2024B」圍台軍演。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中共解放軍東部戰區14日凌晨啟動「聯合利劍-2024B」圍台軍演，執行約13小時後落幕。軍事專家分析，解放軍正逐漸逼近台灣，但非常小心避免首先採取行動，「試圖引誘台灣做出魯莽舉動，藉此提供軍事報復的藉口。」

根據美國軍事網站Breaking Defense報導，中共解放軍14日啟動「聯合利劍-2024B」圍台軍演，且相較於先前幾次軍演，包圍區域越逼越近。新加坡南洋理工大學國防與戰略研究所（Institute of Defense and Strategic Studies）分析師許瑞麟（Collin Koh）指出，不可將這次的軍演視作解放軍故作姿態。

許瑞麟認為，這次在空中和海上部署如此大規模的部隊，顯示了解放軍與中國海警協同作戰的能力，已經達到了可以在理論上動員資源，並組織對台灣進行空中和海上封鎖的地步。

許瑞麟表示，這種持續的壓力和大規模演習，模糊了姿態與真實行動的界線，增加了誤判的可能性，且中國的部隊正逐漸逼近台灣，越來越靠近24海浬鄰接區，「但中國非常小心避免首先採取行動，試圖引誘台灣做出魯莽舉動，藉此提供軍事報復的藉口。」

德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也說，這並非是即將入侵的前兆，她不認為中國對台灣的軍事意圖發生了改變，尤其中國經濟正因為巨額債務和人口下降而陷入困境，「現在不是中國對台灣採取武力行動的合適時機。」