金正恩的回饋！北韓派軍隊3千人「參加俄烏戰爭」　菜鳥集體逃兵

▲烏媒報導，北韓疑似向俄軍派遣增援兵力，彌補在俄烏戰場的軍力耗損。圖為北韓過去閱兵畫面。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從俄國總統普丁今年6月出訪北韓（朝鮮）首都平壤後，雙方便簽署《全面戰略夥伴協定》，強化軍事合作，期間北韓不僅向俄國出口彈道飛彈，最近更爆出其實北韓也向俄國增援兵力的消息，且還傳出北韓軍官遭到烏軍炸死。消息人士爆料，北韓至少增援俄軍3000名兵力，甚至還有北韓軍人從俄烏戰場逃走。

隨著俄軍在烏克蘭的「特殊軍事行動」持續超過2年半，普丁計畫在戰場取得突破。烏克蘭軍方消息人士向《基輔郵報》等烏媒透露，最近俄軍第11近衛空中突擊旅出現由北韓士兵所組成的「布里亞特營」，這支營隊的兵力預計達3000人，目前配給小型武器與彈藥，未來可能部署在烏軍今年8月所攻擊的俄國庫斯克州。

烏克蘭國防部情報總局（HUR）消息人士透露，為了填補俄軍在烏克蘭戰場上的損失，北韓目前正計畫大規模援助俄軍，不僅輸送彈藥和武器等軍事裝備，更打算派出兵力站上俄烏戰場。

▲普丁6月贈送金正恩俄製豪華轎車，他在平壤錦繡山迎賓館裡開著車，金正恩坐副駕駛座。（圖／達志影像／美聯社）

《基輔獨立報》甚至引述某西方國家外交官的說法，指出北韓已經向俄國派出1萬名軍人，至於這些軍人的角色和被賦予的任務為何，目前則尚未明朗化。烏軍某將校接受該報專訪時分析，這些前往俄烏戰場的北韓軍，極有可能為了減輕俄軍負擔，而前往高風險的戰場。

烏克蘭當地軍事專家指出，前往俄烏戰場的北韓軍人，已經拿到莫斯科當局所分配的俄國軍人身分證，身分證上標示來自俄羅斯聯邦布里亞特共合國。布里亞特位於西伯利亞東部、與蒙古國接壤，因此當地原住民擁有亞裔臉孔。

《烏克蘭真理報》、烏克蘭國家電視廣播公司（Суспільне）引述情報單位的說法，透露目前人在俄國的北韓軍隊當中，已經有18人從布良斯克、庫斯克州之間的邊界逃兵，其所屬部隊距離俄烏邊境只有7公里，儘管目前俄軍已經展開搜索作業，但部分人士似乎想對上級隱蔽實情。

▲金正恩深化與俄國之間的關係，派遣兵力增援俄烏戰場。（圖／達志影像）

據悉，《基輔郵報》曾於10月初透露，烏克蘭東部頓涅茨克州俄軍占領區，因受到烏軍飛彈攻擊，導致俄軍有20多人死亡，其中包含6名北韓軍官。英媒《衛報》則指出，北韓曾向俄國派出數十名擁有操作飛彈技術的軍方人士。對此，澤倫斯基13日在演說證實，北韓向俄國增援兵力。

針對一連串報導，美國白宮國安會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）於當地時間15日先是表示「無法單獨證實報導真實性」，接著再表達對於北韓向俄國增援兵力的擔憂。