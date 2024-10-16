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北韓140萬青年報名參軍！　官媒：準備消滅敵人

▲▼北韓140萬青年報名參軍。（圖取自朝中社社）

▲北韓140萬青年報名參軍。（圖／取自朝中社）

記者張方瑀／綜合報導

北韓15日炸毀連接兩韓的京義線、東海線鐵路部分區間，距兩韓軍事分界線（MDL）僅10公尺。北韓官媒16日指出，光是14日、15日兩天，已有約140萬青年請願參軍或重返軍隊。

▲▼北韓140萬青年報名參軍。（圖取自朝中社社）

▲北韓140萬青年報名參軍。（圖／取自朝中社）

根據《朝中社》報導，北韓15日炸毀連接兩韓的京義線、東海線鐵路部分區間後，光是14日、15日兩天，全國已有約140萬青年同盟幹部和青年學生請願參軍或重返軍隊，表達了要徹底消滅所有極端對立者和罪犯的決心。

▲▼北韓140萬青年報名參軍。（圖取自朝中社社）

▲▼北韓140萬青年報名參軍。（圖／取自朝中社）

▲▼北韓140萬青年報名參軍。（圖取自朝中社社）

北韓官方指出，目前全國正瀰漫著懲罰侵犯主權和安全的意志，「既然他們渴望戰爭，我們將欣然結束它，革命的槍桿子已被牢牢握住，熱血青年們正在為消滅敵人的聖戰積極準備。」

北韓領導人金正恩胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正15日指控，北韓已經掌握「南韓軍方」是無人機滲透平壤事件主謀的確切證據，挑釁者將為此付出代價。

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