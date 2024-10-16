「霜降」要來了！　明顯轉涼時間曝

▲東北季風一波波。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

24節氣「霜降」下周三登場。氣象專家吳德榮表示，周六、下周三、下周四北部明顯轉涼。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周四東側水氣略增，影響輕微，北海岸、大台北東側、東北部有局部短暫降雨的機率，氣溫略降，其他各地仍為多雲時晴，午後山區偶局部雷陣雨，白天微熱，早晚偏涼。



吳德榮說，周五水氣減少，各地為多雲時晴，氣溫略升，白天微熱，早晚涼，午後山區偶局部雷陣雨；周六東北季風南下，北部、東半部轉有局部雨，北海岸、東北部有較大雨勢，北台明顯轉涼；周日水氣略轉乾，北海岸、東北部及午後山區仍有局部短暫雨的機率，其他各地多雲時晴。

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▼吳德榮表示，最新歐洲（下圖左）、美國模式（下圖右）下周五晚間8時模擬圖顯示，台灣東側海面的大低壓環流內，有2至3個低壓擾動發展，但位置、強度差異很大。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）







吳德榮分析，下周一各地多雲時晴，北海岸及午後山區偶有局部短暫雨的機率；下周二至下周四東北季風增強，水氣再增多，北部、東半部轉有局部雨，有較大雨勢，午後山區亦有局部短暫雨的機率，下周二氣溫逐漸下降，下周三、下周四北台明顯轉涼。



吳德榮表示，最新歐洲、美國（GFS）模式下周五晚間8時模擬圖顯示，台灣東側海面的大低壓環流內，有2至3個低壓擾動發展，但位置、強度差異很大，對天氣是否會有間接影響？言之過早，需再觀察。