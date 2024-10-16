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今雨區擴大　「下最多」時間曝

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲今日水氣增多。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

今日雨區擴大！中央氣象署預報員張承傳表示，周六鋒面通過加上東北季風增強，水氣比較多，北部、東半部有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北、東北部雨勢較大。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周四清晨東北風比較強，基隆北海岸、東北部、東部有局部短暫陣雨，大台北、桃園、台東、恆春半島也有零星降雨，新竹以南為多雲到晴，午後南部和各地山區有局部短暫雷陣雨；各地低溫23-25度，北部高溫27-30度，中南部31、32度。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳說，周四白天東北風減弱，周四、周五各地大致多雲到晴，僅東半部有零星降雨，午後南部、各地山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，周六鋒面通過加上東北季風增強，水氣比較多，北部、東半部有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北、東北部雨勢較大；周日到下周二東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部短暫雨，大台北平地、花東降雨較零星；而這4天中南部為多雲到晴，午後南部、中部山區有局部短暫陣雨。

張承傳指出，預計這波東北季風最低溫時間為下周一、下周二，預估低溫22度。

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