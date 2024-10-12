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秋老虎盤據「暖熱6天」　下波轉涼「局部低溫探1字頭」

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,極端高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周氣溫回升，西半部高溫上看32度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

秋老虎要來了，明天(13日)起到下周五轉東風，各地氣溫回升，西半部高溫上看32度，新一波東北季風下個周六(19日)接力，後續低溫可能跌至20度，空曠地區或近山區局部地區低溫可能下探1字頭。10月下旬則有熱帶擾動訊號，不過一周內不會影響台灣。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天起到下周五為偏東風環境，明後兩天各地多雲到晴，天氣比較穩定，東北部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東半部、東南部偶有飄雨，午後南部及各山區有局部短暫雷陣雨，南部和中部山區有局部大雨。

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下周二到下周五仍偏東風，張竣堯指出，基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫雨，其他地方多雲到晴，午後南部及各地山區有局部短暫雷陣雨；另外，下周二水氣通過，大台北地區有零星雨。

下個周六(19日)東北季風增強，迎風面北部、東半部將有局部短暫雨，其他地方多雲到晴，午後南部和中部山區有局部短暫陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯說明，明天到下周五東半部高溫約29到30度，西半部較溫暖，高溫約31到32度，各地低溫約24到25度，空曠地區或近山區可能再低1到2度，仍有涼意。

下個周六(19日)新一波東北季風報到，將再帶來一波降溫。張竣堯表示，北部、東半部高溫略降1到2度，高溫約28到30度，中南部白天因東北季風還在增強過程，高溫仍有31到32度，不過夜間低溫則降至23到24度。

他進一步指出，評估這波等級仍以東北季風為主，下個周六還在東北季風南下過程，感受明顯降溫將落下個周日到21日，低溫會降至20度出頭，空曠地區或近山區也可能出現1字頭低溫，不過時間尚遠，需等時間近一點再觀察。

至於熱帶擾動發展，張竣堯表示，目前洋面上不排除還有熱帶擾動發展，但未來一周訊號低，未來一周不會影響台灣，將等10月下旬再觀察發展。

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