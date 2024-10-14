把握好天氣！　明雨區擴大

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣，周二雨區擴大！中央氣象署提醒，周二、周三風向轉為東北風，除基隆北海岸及東半部外，大台北地區也有局部短暫雨。

氣象署表示，今天台灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲，環境為偏東風，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有零星短暫雨，午後各地山區及南部有局部短暫雷陣雨，降雨的範圍和量值會比較小一些。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周二、周三北方雖然有高壓南下，不過強度較弱，對天氣的影響小，風向轉為東北風，除基隆北海岸及東半部外，大台北也有局部短暫雨，桃園以南為多雲到晴，午後南部、其他山區有局部短暫陣雨。

氣象署說，周四、周五高壓東移出海後，華中、華南一帶逐漸有鋒面形成，台灣附近轉為偏東至東南風，各地大多為多雲到晴，東半部偶有零星雨，午後南部及各地山區有局部短暫陣雨。

氣象署預報，預計周六上半天鋒面會通過台灣，緊接著東北季風增強，北部及東半部降雨機率提高，天氣稍轉涼，至於中南部則較不受影響；周日東北季風影響，除北部、東北部天氣稍涼外，其他地區早晚也涼，迎風面的降雨縮小至桃園以北及東半部，新竹以南為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。