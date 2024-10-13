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可能還有颱風　最新預測曝

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲歐洲EC-AIFS今晨最新數值模擬，10/23晚間8時氣壓場+降雨場預測圖。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩表示，根據今晨最新數值模擬結果顯示，10/20前後，在關島附近又有熱帶擾動生成的訊號，隨後並有繼續再發展成颱風的趨勢，10/23前後就會很靠近菲律賓的呂宋島；由於時間尚久，不確定性大，需繼續追蹤觀察。

中央氣象署指出，今天環境偏東風，台灣各地及澎湖、金門為晴到多雲，僅宜蘭有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、花東地區及馬祖偶有零星飄雨，午後南部、各地山區有局部短暫雷陣雨，南部及中部山區有局部大雨機率。

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氣象署說，夜晚清晨各地及澎金馬低溫約22至25度，白天高溫馬祖約25度，台灣各地及澎湖、金門可以來到28到32度，感受較為溫暖舒適。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報，周一台灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲，僅東北部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東半部及馬祖有零星飄雨，午後南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部及中部山區有局部大雨機率。

氣象署表示，周二至周五基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、各地山區有局部短暫雷陣雨，周二大台北亦有零星短暫雨；周六東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，今年颱風生成的總數迄今共計19個，與日本氣象廳所統計每年西北太平洋、南海海域平均約有25個颱風生成相較，數量明顯偏少，目前也只有凱米及山陀兒颱風侵襲台灣。

林得恩指出，根據歐洲EC-AIFS今晨最新數值模擬結果顯示，10/20前後在關島附近又有熱帶擾動生成的訊號，隨後並有繼續再發展成颱風的趨勢，在環境駛流場的導引下，由東向西走的機會大，10/23前後就會很靠近菲律賓的呂宋島；由於時間尚久，不確定性大，仍有變化，需繼續追蹤觀察。

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