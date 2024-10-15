俄國批「無人機干涉內政」力挺金正恩！南韓回擊：責任完全在北韓

▲北韓（朝鮮）最高領導人金正恩（左）、俄羅斯總統普丁（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

最近韓半島（朝鮮半島）緊張局勢升溫，北韓（朝鮮）宣稱首都平壤3度遭到來自南韓的無人機侵襲、空飄反體制傳單，此主張甚至獲俄羅斯外交部公開支持，指南韓派遣無人機飛至平壤散佈反朝傳單的行為為侵犯北韓主權，干涉其內政。對此，南韓政府也做出回應。

據韓聯社報導，南韓外交部官員對俄羅斯的這一立場表達了深切遺憾。他們認為，俄羅斯公開護航北韓未經證實的單方面主張，且稱南韓侵犯了北韓的主權，干涉其內政，這是對南韓的不公正對待。

▲南北韓情勢緊張，前線觀景台等觀光景區緊急關閉。（圖／達志影像／美聯社）

南韓外交部強調，近期的一系列事件的責任完全在於北韓，因為北韓持續以核武器威脅同胞，呼籲俄羅斯作為聯合國安理會的常任理事國，應當阻止北韓單方面且蓄意加劇緊張局勢的行為，並促使其重返對話與外交的道路。

事實上，俄羅斯總統普丁近期已向國家杜馬（下議院）提交了關於批准《俄朝全面戰略夥伴關係條約》草案，為此南韓外交部也敦促俄方立即停止與北韓非法軍事合作，以實現真正的朝鮮半島和平與穩定發揮建設性作用，呼籲俄朝合作應該嚴格遵守聯合國安理會相關決議和國際法，不應對南韓的國家安全構成威脅。

針對無人機事件的真實性，北韓勞動黨中央委員會副部長金與正11日發表談話指稱，朝方已掌握真憑實據，證明南韓軍方是無人機挑釁行為的肇事者。但南韓國防部長官金龍顯在同日表示，南韓軍方並未向北韓發射無人機，目前對事件的具體情況尚不清楚，正在核實中。報道引述南韓聯合參謀本部相關人士的話稱，目前需要確認無人機是否由南韓民間團體發射。