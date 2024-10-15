死亡通話！俄少女遭熊撕咬　母崩潰聽她「痛苦慘叫」到斷氣

▲俄羅斯一名少女與其繼父，遭棕熊攻擊身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一名19歲少女在野外遇見棕熊，嚇得打電話給母親求助，卻在遭遇多次攻擊之後，不幸身亡。母親塔蒂亞娜（Tatiana）身在遠方，只能聽著女兒痛苦慘叫至死。

《鏡報》、《每日快報》等外媒報導，這起事件發生於2011年，但最近再度獲得外媒討論與關注。19歲的歐嘉（Olga Moskalyova）與繼父伊戈爾（Igor Tsyganenkov）在河邊遇見一群棕熊，她在繼父遇襲身亡之後的1個多小時裡，斷斷續續打電話給母親，未料成為最後遺言。

▲19歲的歐嘉不幸身亡。（圖／X@Unatalpelirroja）



歐嘉在電話裡不斷哭喊，「媽媽，熊在吃我！媽媽，太痛了！媽媽，救命！」儘管她試圖逃跑，但很快就被母棕熊及3隻幼崽追上，在最後一通電話裡說，「媽媽，我感覺不到疼痛了。原諒我所做的一切，我非常愛妳。」

塔蒂亞娜回憶，她一開始以為女兒在惡作劇，聽著聽著才意識到大事不妙，趕緊向外求助，卻仍無能為力。大約半小時後，前往救援的獵人終於趕到，卻目睹棕熊們正在吃父女倆的遺體。

塔蒂亞娜受訪時，回憶著女兒生前的點點滴滴，「我的女兒是個開心果，她是如此活潑、友善、溫暖。她剛從音樂學校畢業，幾天前才剛拿到駕照。」