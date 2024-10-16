無人機入侵平壤「南韓軍方是主謀」　金與正：我們已掌握確切證據

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正表示，他們已經掌握南韓軍方是無人機滲透事件主謀的確切證據。（圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

南北韓近期緊張局勢不斷升溫，北韓11日才指控南韓9至11日3度使用無人機滲透，在北韓領空並投擲反朝傳單，決定下令前線8個砲兵旅部隊「準備射擊」，更炸毀京義線、東海線兩韓連結道路。北韓15日表示，他們已拿到南韓軍方是無人機滲透事件主謀的確切證據，「挑釁者將為此付出代價！」

根據朝中社報導，北韓外務省11日指控，平壤9至11日3度遭南韓無人機入侵，但南韓軍方隨即否認，並表示要確定是否為民間團體發射。北韓領導人金正恩胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正15日表示，北韓已經掌握「南韓軍方」是無人機滲透平壤事件主謀的確切證據，挑釁者將為此付出代價。

事實上，自從北韓外務省11日提出指控後，金與正已連續5天公開指責南韓。金與正12日表示，若南韓軍方未能識別民間團體投放無人機，任由其隨意穿越國境「就是重大問題」，接著14日又嗆「如果核保有國的主權被美國馴養的勢力侵害，那麼其主人（美國）應當負責」。

北韓國防省發言人13日也說，由於南韓對北韓首都平壤的挑釁行為，軍事緊張事態一觸即發，北韓人民軍總參謀部已在12日發出作戰預備指示，要求前線北炮兵聯合部隊和承擔重要火力任務的部隊做好全面射擊準備，如果確認韓方再次挑釁，必須立即對其予以打擊。