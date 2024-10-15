北韓開炸京義線道路　最新「爆破影像」曝光！路標諷刺說再見

記者羅翊宬／編譯

最近韓半島（朝鮮半島）緊張局勢升溫，北韓（朝鮮）先是指控首都平壤連續3度遭南韓派遣無人機入侵，此後更是下令前線8個砲兵旅部隊「準備射擊」，並表示展開前線要塞化工程，今（15）日稍早炸毀京義線、東海線南北連結道路，相關影像也跟著曝光，南韓先前投入1800億韓元協助建設的經費宣告付之一炬。

根據《YTN News》等韓媒報導，稍早北韓已經投入重型裝備，炸毀京義線、東海線的南北連結道路。為此，南韓軍方在軍事分界線（MDL）展開應對射擊行動。就在北韓正式展開行動以後，南韓軍方稍早也公開北韓開炸的影片。

從南韓陸軍匿名投稿粉絲專頁上的影片可以看到，一群北韓軍人站在黑色隔板後，準備引爆連結南北韓的京義線道路，此時畫面出現爆炸、揚起濁黃塵土，而一旁藍色的路標則是以韓文、英文諷刺寫著「再見」、「一路好走」（Good bye，안녕히 가십시오），而進入此處後便是北韓的開城特別市。

隨後，包括挖土機等多輛重型裝備與車輛駛入此區域，協助進行京義線南北連結道路的後續拆除工程，而影片也從多個視角拍攝震撼人心的爆破畫面。

據悉，京義線、東海線為位於韓半島（朝鮮半島）東西兩側的縱貫鐵路，其中京義線從首爾站出發，北上行經京畿道高陽市、坡州市，進入北韓後行經開城、平壤，直到新義州，於1906年由日本興建，全長499公里；至於東海線則為江原道襄陽郡（南韓）至江原道元山市（北韓）的鐵道，於1937年通車，全長180公里，行經金剛山。

自從南北韓分裂以後，京義線、東海線鐵路南北兩側宣告中斷，至於連結南北韓兩端的道路能否開通，則被視為南北韓握手言和與合作的象徵，然而如今北韓卻單方面將被視為和平象徵的京義線、東海線鐵路炸毀，南北韓關係宣告徹底破裂。