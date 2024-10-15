北韓引爆TNT炸藥　南韓軍憤怒「開火回擊」！軍方曝光內幕

▲北韓15日在開城炸毀連結南北韓的京義線道路。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩從去年底便提出「敵對兩國論」主張，因此陸續在邊境拆除京義線、東海線鐵道與相關設施，並實施「要塞化工程」，包括埋設地雷等，今（15）日更是在軍事分界線前（MDL）引爆京義線、東海線道路。為此，南韓軍方旋即實施反制措施，持K6重機槍朝向北方開火回擊。

根據《韓聯社》，隨著北韓在京義線、東海線道路的爆破作業告一段落，稍早南韓聯合參謀本部也透露事發經過，包括北韓使用何種炸藥、爆破道路的過程，原來北韓在軍事分界線（MDL）前僅10公尺處設置材質脆弱的黑色隔板，之後便在寬20公尺的京義線、東海線道路上，劃出70公尺長的路段設置炸藥。

北韓在京義線、東海線兩條道路各自挖出數十個坑洞，接著在各個坑洞裡埋設數十公斤重的TNT炸藥、總量達到數千公斤。南韓軍方原先預測，以為北韓是要炸掉整條道路，然而北韓的爆炸規模並不如當初預想，因此推測北韓可能是先炸掉中間部分路段，接著派出挖土機和自卸車清理殘片，並實施埋地雷等要塞化工程。

不過，南韓軍方卻認為北韓在MDL實施爆破工作的舉動違反停戰協定，一旦爆破後造成物體飛散越過MDL以南，可能會對南韓士兵造成危害，因此先是向北韓傳達警告訊息，在北韓依舊無動於衷後，才在北韓實施爆破後，在京義線、東海線以K6重機槍、K4自動榴彈發射器發射數十發砲彈，對北韓實施「警告射擊」作為回應。

北韓軍其實從本月9日起便展開前置作業，南韓軍方不斷監控動態，從炸藥埋放的規模來推測危險半徑達到500公尺，因此在推測出北韓正式實施爆破的時間點之後，趕在前一刻撤離待在危險範圍內的南韓士兵。