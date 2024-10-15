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台東波浪屋營運提案徵集正式啟動　邀您共創南島文化新未來

▲台東波浪屋營運提案徵集正式啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東波浪屋營運提案徵集正式啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

你有沒有想過，台東波浪屋其實就是個山海的水族箱，收藏著自然與人文交織而成的美麗，又或是一座滿載創意與文化驚喜的山海遊樂園，現在就是讓你的想像力飛躍的時刻，台東縣政府誠摯邀請具創意與實力的團隊，一同來共創波浪屋的嶄新未來！

台東縣政府表示，台東波浪屋自誕生以來，便承載著「南島原鄉中的原鄉」重要使命。台東是南島語系文化的心臟地帶，阿美、布農、排灣、卑南、魯凱、達悟、噶瑪蘭族等七大族群在此聚集，每個族群都擁有獨特的故事、習俗和充滿色彩的生活氛圍，讓台東成為文化愛好者的天堂。從精美的手工藝品到熱情洋溢的音樂，台東的每一處角落都在傳遞著南島文化的魅力，吸引著全世界的目光。

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為了讓這些原住民文化的瑰寶更廣泛被世人看見，台東縣政府於2014年爭取花東基金計畫，並於2016年底完成了「台東波浪屋」和「創作研習區TTICC」的建設，自2017年起，波浪屋開放各界有志之士進駐，透過「產業創新價值計畫」，逐漸成為原住民工藝、文創設計和農產品的最大展售平台，將部落文化與市場緊密相連，讓台東的故事走向更多人的心中。

台東縣原民處進一步表示，台東波浪屋正在展開整館營運提案徵集，期待更多具創意和熱情的團隊一起參與，打造波浪屋的嶄新未來。我們希望透過這次徵集，整合更多台東的特色資源，讓波浪屋成為山海之間的文化聚落，成為南島文化的聚光燈！徵集活動自即日起至11月11日下午5點前截止。無論你是公司、社團法人還是合作社，只要你對這座充滿潛力的原創空間有獨特的構想，歡迎踴躍提案，共同成為波浪屋未來發展的重要推手！申請方式非常簡單，請至台東波浪屋FB粉絲頁下載申請文件，可以採取線上或紙本方式，以電子郵件或郵寄方式寄達，逾期不予受理，如遇到特殊情況，例如天災造成辦公暫停，截止日將順延至下個工作日。

台東波浪屋的願景是成為原住民族商品的通路平台和創意基地，並透過數位科技的應用，進一步拓展銷售通路。未來，我們將持續推動「前店後廠」的概念，整合台東的原住民產業資源，讓更多人有機會接觸並認識台東的文化瑰寶。我們也希望能與南島語系國家的原住民社群建立更深的聯繫，讓台東波浪屋成為國際南島商品的最大展售平台，推動經濟效益增長，讓這些珍貴的文化火花在全世界綻放光芒。

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