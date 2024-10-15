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創世公益餐會認桌數尚缺五成　仁愛口琴樂團齊為愛發聲

▲仁愛口琴樂團齊為愛發聲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲仁愛口琴樂團齊為愛發聲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「感恩的心，感謝有你…」台東仁愛口琴樂團為公益餐會發聲，美妙的旋律迴盪在創世基金會台東院院區。因疫情已停辦四年的公益餐會，預定在11月23日中午12點，於台東桂田喜來登酒店席開20桌，舉辦「10在感恩 為愛發聲」公益餐會。活動當天除了在地知名舞蹈社團帶來表演外，還邀請電影「角頭」的阿Ben及A-Lin的親姊黃莉至現場演唱。愛心企業常殷建設董事長陳暉鵬先生得知台東偏鄉資源貧瘠，率先慷慨解囊，認助10桌轉捐弱勢，也藉此拋磚引玉，希望各界善心人士踴躍認桌或認券，在享受美食及音樂饗宴時，還能幫助弱勢家庭植物人。

台東仁愛口琴樂團也熱衷於幫助弱勢朋友，此次義不容辭來安養院吹奏美聲，除為公益餐會展開序幕外，也希望帶給院民不同的聽覺刺激。

常殷建設公司董事長陳暉鵬表示︰「因台東資源匱乏，本著企業取之社會，用之社會的理念，希望能為偏鄉植物人及其家庭盡一份心力，讓植物人家庭在年前享用一頓溫飽，同時感受社會的溫暖。」

創世台東院院長王玉鳳表示︰「非常感謝常殷建設陳董事長率先認桌。創世台東院在地服務植物人已邁入第10個年頭，目前安養50位植物人及到宅服務約90個植物人家庭，植物人照顧是一條漫長路，服務經費支出龐大，需要各界共同支持。

然距離餐會辦理時間僅剩四週，目前認助桌數尚缺五成，讓工作人員心急如焚。期盼企業、社團及個人響應愛心認桌，捐款1200元即可索取餐券一張，一桌10張12,000元，亦可二次公益把餐桌券轉捐台東在地弱勢家庭，讓一份祝福兩份愛。」愛心專線：(089)220848餐會小組，劃撥帳號：5017-3235 ，戶名：創世基金會(備註餐會)，餐會網址：https://reurl.cc/MjLKDk。

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