老店翻新！金門縣府嚴選18家特色產業 　綠園、沼燒鳥延續金門味

▲金門縣府協助18家在地業者優化品牌，包含新創品牌「沼燒鳥」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

應金門產業受疫情影響，金門縣府特別評選出18家特色產業業者，在場域、菜單、餐點、網路行銷做輔導，推動「金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫」，其中包含新創品牌「沼燒鳥」，以及50多年前就曾服務當地駐軍的綠園餐廳，透過縣府的輔導計畫，成功翻修老房子、優化經營，展現出金門餐飲業的無限可能。

為金門縣府為協助金門在地產業提升競爭力與品牌形象，積極推動「金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫」，並於15日隆重舉辦輔導成果參訪交流會，這次活動特別聚焦東、西兩地的在地商家，成功轉型及創新經營的優秀案例，「綠園」與「沼燒鳥」兩間餐飲業者的經營成效進行深入探討，這兩家餐廳代表金門餐飲文化的傳承與創新，透過縣府的輔導計畫，成功翻修老店、優化經營，展現出金門餐飲業的無限可能。

綠園位於金門東半島南雄，50多年前由頭家嬤為養家糊口便開始服務當地駐軍，開始為駐守金門的阿兵哥們提供洗衣、修改衣褲服務，隨後逐漸轉型成為提供金門特色小吃的餐館，伴隨著一代又一代阿兵哥的青春記憶，綠園成為許多退伍軍人念念不忘的家鄉味。

然而，隨著時光流逝，綠園的建築設施逐漸老舊，特別是電線裸露、電壓不足等問題，成為營運上的重大隱憂，此次在縣府的輔導下，綠園得以進行全面翻修，包括重新鋪設電線、改善建築結構以及裝修店面。如今，綠園以嶄新的姿態重新出現在顧客面前，不僅保留了傳統的美味料理，還為顧客提供了一個舒適、安全的用餐環境。老店的轉型成功，不僅延續了「綠園」的金門味道，更成為金門產業如何在現代社會中保有傳統特色的最佳示範。

除了老字號的成功轉型，新創品牌「沼燒鳥」也是本次輔導計畫的亮點之一，位於金門西半島金城，創辦人擁有台日雙棲特性，將其對日本飲食文化的熱情注入到品牌中，專注於烤雞串燒，並結合日本酒專業，提供獨特的用餐體驗，由於建築原本是一座建於民國初年的老建築，內部結構破損、空間狹小，難以吸引顧客，縣府在輔導過程中，協助進行建築體的結構補強，確保建築安全，並重新規劃餐廳內部的動線，加強空間之燈光光源，營造出老房子內的溫馨氛圍，提升了顧客的用餐體驗，讓用餐環境更加舒適。

透過縣府的輔導，綠園和沼燒鳥這兩間風格截然不同的餐廳，展現老店蛻變與新創品牌崛起的雙重魅力。「綠園」在經歷全面翻修後，成功保留了傳統風味，並以全新的樣貌吸引顧客，成為金門地方文化的重要代表；而「沼燒鳥」則憑藉創新的經營理念，從老舊建築中找到了創業的新契機，帶動當地的年輕創業風潮，吸引更多人探訪金門的美食與文化。

這次輔導成果參訪交流會，不僅彰顯了縣府對於在地企業的扶持與關注，也為未來金門餐飲業的發展提供了新的方向與契機。綠園與沼燒鳥的成功案例，充分展現出金門餐飲業的多元化與活力，為金門打造出了一個更加豐富、多元的餐飲環境。