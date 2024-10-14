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快訊／解放軍圍台軍演！金門雷達驚見小型目標　一查竟是偷渡客

▲中國2024B聯合利劍軍演，金門海巡查獲陸籍偷渡犯灰色地帶襲擾 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲中國2024B聯合利劍軍演，金門海巡查獲陸籍偷渡犯襲擾 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

解放軍14日一早宣布展開「聯合利劍－2024B」圍台軍演，強調是針對台獨分裂勢力的強烈震攝；而我軍也即時監控、掌握因應。不料此時海巡署金門巡防區卻發現陸籍偷渡客意圖登陸猛虎嶼，立即上前將其查獲，並將人船押返料羅港調查。

海巡署指出，今(14日)上午7時06分許，烈嶼沙溪堡雷達操作員與國防部陸軍金門防衛指揮部猛虎嶼守軍同步掌握海面小型目標航向猛虎嶼，立即指揮第九（金門）海巡隊PP-3577、3573艇，並相互通報確認可疑後，即採海上攔截及岸際阻絕進行部署，隨後於猛虎嶼成功緝獲陸籍偷渡人士1名，查獲偷渡工具橡皮艇1艘，相關人、船已押返料羅港調查，刻正報請金門地檢署指揮偵辦中。

海巡署表示，適逢中國大陸展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演之際，不排除為結合對台軍演，以小艇偷渡之方式，進行灰色地帶襲擾。海巡署已全面提高戒備，全天候加強三道監偵幕勤務密度，置重點於監控治安熱點，掌握海上目標動態，提高應處灰色地帶衝突之警覺性，並持續強化與友軍單位橫向聯繫機制，嚴防不法情事發生，確保國境安全。

▲中國2024B聯合利劍軍演，金門海巡查獲陸籍偷渡犯灰色地帶襲擾 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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