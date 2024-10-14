圍台軍演緊張畫面曝！中國海警闖我限制水域　巡防艇「並肩」緊盯

記者林名揚、張君豪／連江-台北報導

中國人民解放軍東部戰區今(14日)凌晨5時突擊宣布執行聯合利劍-2024B聯合演習，海巡署於第一時間掌握相關資訊，完成海上部署。上午8時，海巡署第十一巡防區雷達於馬祖南竿西方及東引北方偵獲各有2艘中國海警船集結，隨即同時航入我限制水域，金馬澎分署立即指揮調度巡防艇對應監控驅離。

▲海巡署今早偵獲4艘中國海警船，航入馬祖南竿、東引限制水域，（圖／記者林名揚翻攝，下同）



海巡署金馬澎分署說明，今早8時中國海警舷號「14607」、「14517」，以及「14602」、「14509」等4船，以兩兩編隊方式，分別自南竿西方3.2浬、東引西北3.2浬分2處由外向內航入我國水域，海巡署金馬澎分署同步派遣4艘巡防艇對應驅離。

海巡署則指出，中國海警局海警2901、1305、1303及2102等4個編隊於我國周邊海域巡航，目前未進入我國禁限制水域內，海巡署第一時間成立應變中心，並調度線上巡防艦艇對應監控。

▲中國海警船1305與我國宜蘭艦距離。（圖／海巡署提供）



此次中國海警船配合中國東部戰區聯合利劍-2024B演習，侵擾我馬祖海域，且今年累計已達44次航入我方離島水域。海巡署表示，中國此舉無益兩岸對等交流，呼籲中方體認區域和平穩定的重要性，海巡署捍衛主權的決心不變，將持續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱原則，以大無畏之精神，堅定執法立場，維護我海域安全與秩序，守護國家海洋權利。