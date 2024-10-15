禁止電子支付「手續費」轉嫁消費者　澳洲2026年起生效

▲行動支付消費總額破4000 萬大關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

澳洲今天將矛頭對準在感應式支付或刷卡系統中，向消費者收取附加費用的企業，目標是要打擊以Visa和萬事達卡（Mastercard）為大宗產業所收取的「可觀」費用。

法新社報導，澳洲中間偏左政府宣布，將於2026年起禁止收取簽帳金融卡（debit card）附加費用，同時也會降低其他形式電子支付的使用成本。 目前現金交易在澳洲交易總額占比不到16%，對電子支付業者來說「錢」景正好。

根據現行規定，電子支付業者幾乎每筆交易都可向零售商收取1%到2%的附加費用。 許多小型店家都會把這筆費用轉嫁給消費者；但諸如全球零售連鎖業者等大型企業，往往得以透過交涉取得優渥折扣。

澳洲央行估計，光是在2022至2023年，商家支付的交易費用總額就超過40億美元（約新台幣1287億元）。 澳洲政府表示，他們決心把成本拉低，並阻止小型店家被狠坑一筆。 澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）說：「消費者不應因為使用信用卡或電子支付而受罰。

與此同時，小企業也不應為了拿到他們應得的收入而支付龐大費用。」 在美國，Visa和萬事達卡今年同意針對交易附加費用設限，並支付300億美元，以終結1起反托拉斯調查。 由於上述協議對Visa和萬事達卡太過寬厚，甚至有法院揚言將出手擋下。

歐洲聯盟（EU）長期以來也都設有交易費用上限。 信用卡和簽帳金融卡業者先前警告，更多監管措施除了將導致市場競爭弱化，對消費者來說也只是掩蓋成本罷了。