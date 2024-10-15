中國環台軍演閃電結束　學者：為避免激化美國選情受限制

▲許瑞麟認為，聯合利劍-2024B演習顯然為避免激化美國大選選情受到了限制。（組圖／翻攝自南海戰略態勢感知計劃、中國海警、東部戰區）

記者葉睿涵／編譯

共軍東部戰區公告指出，中國14日動員海陸空及火箭軍等兵力，在台海和台灣北、南、東部的海空域展開「聯合利劍-2024B」演習，演習在當晚6時結束。這場軍演被視為是中國對台灣總統賴清德日前發表國慶演說的「懲罰」，但新加坡學者許瑞麟（Collin Koh）指出，中國的演習顯然為避免激化美國大選選情受到了限制。

據路透社報導，台灣國防部指出，軍方從14日清晨至下午共偵獲125架次中國軍機，其中有90架次進入台灣應變區，創下單日新高紀錄。與此同時，軍方還偵獲17艘作戰艦艇及多艘公務船在台灣周邊海域活動，共軍的「遼寧號」航空母艦編隊也位於台灣東南海域，顯示這次演習規模空前。

對此，新加坡拉惹勒南國際關係學院學者許瑞麟指出，中國海警在台灣周邊的大量動作，似乎是中方持續對台「灰色地帶」行動的新戰線，不過這次演習顯然受到限制，主要是避免對美國大選造成過度影響。他認為，除了選舉外，當前經濟狀況也不利於讓兩岸關係進一步惡化。

目前，台灣國防部正持續嚴密監控局勢，還強調中國的行動違反國際法與聯合國海洋公約。與此同時，美國稱其官員正密切關注台海情況，還表示賴清德的國慶演說不過是「例行行動」，中國無理由對此展開軍演。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）也對演習表示嚴重關切，強調台海是國際航道，中國的行動不僅違反國際法，還破壞了區域和平與穩定。