幕後／藍總預算案再陷鷹鴿之爭　等綠給台階「沒好牛肉就不讓」

▲民進黨抗議藍白黨團擱置總預算審查「只搞政爭。不顧民生」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為化解中央政府總預算案僵局，醞釀多時的朝野「和解飯」卻是以破局收場，國民黨團書記長林思銘14日於黨團大會後受訪表示，周五的院會是否一讀付委，還要看由立法院長韓國瑜周四召集的朝野協商結果而定。據了解，藍營內部針對總預算案持續卡關陷入鴿派、鷹派之間拉扯，黨團大會內多位區域藍委皆表達憂心，不分區立委也請黨團要顧及2026選舉考量。只是最終黨團仍決議若執政黨無釋善意，「沒有端出好的牛肉怎麼退讓？」就等綠營給台階。

9月20日立法院新會期正式開議，無黨籍立委高金素梅卻突然提出將114年度中央政府總預算案退回程序委員會重新排審，藍白立委聯手表決通過，引爆民進黨立委不滿，朝野衝突再度上演。據悉，該行動也在許多藍委意料之外，因國民黨中央、智庫及黨團9月19日聯合舉辦的「立法實務研討會議」中，除立法院長韓國瑜致詞時苦勸眾藍委，應避免再度釀成大規模朝野衝突。

總預算案審查部分，兼任國民黨文傳會主委的藍委李彥秀呼籲，藍委們必定會嚴審總預算案，但在提案刪除預算項目前，一定要先讓黨中央及文傳會知道，因為如果刪的預算金額很大，絕對會被民進黨操作「國民黨為刪而刪」的輿論風向。因此就算有藍委有退回總預算想法，也不敢貿然發動。直到高金素梅以「原住民保留地禁伐補償」未足額編列為由，才讓藍白陣營順勢而為。

一名立院資深幕僚指出，藍白雖然在立院占據多數，且在多個修法、立法上可以聯手輾壓民進黨，但在輿論風向上，卻始終討不到便宜，最主要原因就是論述能力不佳、不懂怎麼戰，就算戰意十足也無效，從已經進入釋憲狀態的國會改革，到擋下考試院、大法官和NCC的人事案，雖是師出有名，但對於人事案陷於僵局的配套修法，卻始終沒有討論。

國民黨「且戰且走」的策略，對上已鞏固領導中心，而又擅長打輿論戰的民進黨討不到太多便宜，此次退回總預算到吃和解飯破局，讓藍營內部陷入多次拉扯。「鷹派」藍委傅崐萁、王鴻薇、賴士葆認為應監督民進黨到底，「鴿派」則著眼於政治現實，尤其是隨著綠營預告大罷免潮即將到來，區域立委被點名者人人自危，綠營文宣利用總預算案卡關猛轟，地方政情最敏感，讓中部立委備受壓力；此外，擔負2026縣市長選舉的不分區藍委也必須著眼政治現實，民進黨輿論戰資源狂下，國民黨只能被動地成為防守方。

不具名藍委感嘆，民進黨炮製許多退回預算會影響社福、建設的假訊息，但退回總預算案只是退回程序委員會，要求行政院檢討重編，過去也不是沒發生過，綠應積極帶風向誤導民眾，因為堅信自己只要戰到底，支持者就會埋單，不必怕什麼預算過不了關。

該人士續指，但國民黨不同，持續封殺總預算當然可以讓卓內閣難受，但不見得能在空戰上修理到民進黨，綠側翼其實已經在扎稻草人，長照、醫療、交通、租屋等等預算不過，都是國民黨問題，讓藍營防禦困難，「等到空戰逆風在退場，會變得更麻煩。」該人士續指，士氣與團結也是問題，如果一直退，民進黨會趁機來打氣勢比較弱的藍委來綁大罷免，「民進黨一定知道國民黨內部在紛爭了，繼續拖死你、讓你內部紛亂增加，何樂不為？」

藍營人士對於周四的朝野協商仍不樂觀，認為高機率破局，「協商頂多兩小時，要討論114年度中央政府總預算案、第14屆考試院人事同意權案、政府電價政策專案報告、公職人員選罷法草案，有可能嗎？」而黨團高層則認為，區域立委或許有壓力，但仍要遵守黨團一致決議，這樣才是團結的國民黨，且民進黨都還沒端出像樣的「牛肉」，每次討論都是兩串蕉，「更何況行政院亂編，為什麼不對的東西不能退回去？」事已至此若突然軟化，支持者也不會買單。總預算卡關爭議如何解，考驗中央、在野智慧。