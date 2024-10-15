朝野僵局傳政院已備好腹案　吳思瑤：只要坐下來談就一定有解方

▲韓國瑜接見總統府潘孟安秘書長偕同大法官被提名人一行。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

在野黨以「原住民禁伐補償預算」未編足等理由，多次杯葛明年度中央政府總預算案，而經過上周朝野和解飯後，立法院長韓國瑜將於本週召集朝野協商。傳出政院方已沙盤推演，且備有腹案，民進黨團幹事長吳思瑤今（15日）受訪時回應，台灣是法治國家，合法合憲前提下，各種方法都可以談，韓院長跟各黨黨鞭都是有經驗政治工作者，只要坐下來談就一定有解方。

藍白因不滿行政院對立法院三讀通過的原住民保留地禁伐補償金未編足，且未考量健保點值、公糧收購的主決議，多次在程委會擋下總預算案。面對朝野僵局，行政院長卓榮泰託韓國瑜居中協調後進行和解飯，當下雖未有結論，但已有共識盡速化解困局，韓國瑜承諾召集協商，今時程也已確定為週四早上10點。

而政院已經備好腹案，傳出包含追加預算等都在考量中，民進黨團幹事長吳思瑤表示，上週五和解飯促成很大進展，就是韓國瑜要促成朝野協商，從餐桌走向協商桌，民進黨團九月就發函請求朝野協商，也等了一段時間。

吳思瑤強調，韓國瑜院長已排定周四朝野協商，既然如此就不設前提、朝野各退一步，但共同基準是台灣是法治國家，合法合憲前提下，各種方法都可以談。

吳思瑤說明，行政院有腹案，立院黨團也會提出合理解決方式，但前提是，協商過程不能逾越法律跟憲法授權，這樣的前提存在，但解決方式，韓院長跟各黨黨鞭都是有經驗政治工作者，只要坐下來談就一定有解方。

