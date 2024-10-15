卓揆稱修法增預算違憲　黃國昌舉老農津貼為例：綠能你不能？

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

中央總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰今（15日）受訪表示，「任何用提議或提案法律、立案的方式，增加行政院編預算的負擔支出都是違憲」。對此，民眾黨立委黃國昌表示，這種說法，根本禁不起檢驗，只是再次跟社會示範「綠能你不能」！他指出，民國100年時民進黨同樣提案修正《老年農民福利津貼暫行條例》，質疑卓榮泰，民進黨立法院黨團當年有沒有違憲？

黃國昌表示，針對行政院未依法編列預算，又悍然拒絕修正，行政院院長卓榮泰今天受訪的說法是「任何用提議或提案法律、立案的方式，來增加行政院在編預算上面的負擔支出都是違憲」。他批評，然而，卓榮泰這種說法，根本禁不起檢驗，只是再一次跟社會示範「綠能你不能」！

黃國昌指出，民國100年9月的「預算會期」，民進黨立法院黨團由三長領銜提案修正《老年農民福利津貼暫行條例》，每個月增加1000元的老農津貼！

▼黃國昌指出，民進黨立法院黨團2011年9月提案《老年農民福利津貼暫行條例》。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

黃國昌再指，法案審議時，當時的立委潘孟安在院會廣泛討論時，義憤填膺地說「民主進步黨長期以來主張老農的權利、關心弱勢的農民，自從7月份提出老農津貼加碼1,000 元、不排富，這個立場自始至終猶未改變」、「國民黨一開始批判民進黨是民粹，批判民進黨是拖垮財政，但是國民黨在批判之餘，終於也願意從善如流、『拿香跟拜』，我們也樂於接受」。

黃國昌說，此後，因法案三讀通過，立法院黨團協商也決議要求行政院提出修正案與總預算案併案審議，行政院在同年的12月5日依法提出「101年度中央政府總預算案修正案」，請立法院審議，這些過程，全部都是公開資訊。

最後，黃國昌質疑，請問卓榮泰，民進黨立法院黨團當年的提案，有沒有違憲？

▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）