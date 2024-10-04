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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

涉詐高雄男關在天津！海基會：類似案例多自稱「被騙去的」

▲▼郭宇軒。（圖／家屬提供）

▲郭宇軒涉嫌詐騙被關押在天津。（圖／家屬提供）

記者蔡紹堅／台北報導

高雄24歲男子郭宇軒8月赴中國大陸後失聯，陸方證實他因涉嫌詐騙被拘。海基會秘書長羅文嘉4日透露，郭宇軒目前被關押在天津，家屬有意赴陸探視，但依照當地的法律，在被起訴、審判之前，家屬都沒辦法過去探視。

羅文嘉在海基會背景說明會上提到，按照當地的法律，在被起訴、審判之前都禁止任何的聯絡，所以包含家屬也沒有辦法去探視，「我們有跟他的家屬聯絡，告訴他們目前的狀況，現在就算過去了，也見不到郭先生本人。」

羅文嘉說，近期也有很多立委跟他反映，不只郭宇軒的案子，還有其他案子也都是被公安留置，事後詢問可能涉及詐騙或詐欺，但細節都不明確，據當事人家屬的說法，孩子是被騙去、被強迫的。

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉指出，郭宇軒赴陸之前，並沒有跟先前在台灣任職的公司請辭，只有請假一周，代表他當初可能預期沒有要長期待在大陸，只是要過去一周而已。

羅文嘉強調，國人要特別注意，不管是朋友、認識的人、不認識的人招攬赴大陸工作，提到很簡單、很好賺、很快就可以回來，都要非常謹慎小心，因為一旦去了之後，很可能遭到強迫，「你不做不行，做了之後就涉及犯罪，面臨收押、起訴、審判，甚至拘禁。」

羅文嘉還說，根據大陸官方的統計，大陸8月青年失業率高達18.8%，「失業率這麼高的情況下，大陸的年輕人都找不到工作了，怎麼還有這麼好賺的工作輪到台灣人的年輕人去做？」

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