高雄直飛馬祖包機團11／6正式啟航　陳其邁盼連結雙方情感

▲高雄直飛馬祖包機將於11月6日正式啟航，高雄市長陳其邁出席記者會。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／馬祖報導

高雄直飛馬祖包機將於11月6日正式啟航，今（14日）在高雄美麗島捷運站舉行啟動記者會，高雄市陳其邁市長、連江縣王忠銘縣長與業界代表等約80位嘉賓出席記者會，陳其邁表示，期盼這條航線能更加連結起雙方的情感，讓更多的高雄市民到馬祖旅遊，也誠摯邀請馬祖鄉親走訪高雄山海河港的壯麗美景。

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▲連江縣長王忠銘向陳其邁介紹台灣唯一白酒「鉑金獎」東湧陳高 。（圖／記者林名揚翻攝）

在連江縣政府的積極推動及高雄市政府的全力支持下，今年秋冬，高雄小港直飛馬祖南竿的包機航班即將正式啟航。這趟期待已久的航班將於11月6日至11月27日期間每週三、五、日營運，總共10個往返班次，由易飛旅遊獨家包機銷售，華信航空執飛。

在沒有直飛航班的情況下，高雄與馬祖之間的交通，無論是經由台中或台北轉乘，縱使行程安排再緊湊，加上候機與候車時間，至少需耗時4小時以上，缺乏直飛航班，仍大幅減少了南部民眾前往馬祖的旅遊意願。

這次10班次高雄直飛馬祖包機的開通，旅客從高雄出發，僅需1小時50分鐘的飛行時間即可抵達馬祖南竿，大幅縮短了交通時間。不僅如此，旅途過程也更加順暢，免去轉機的繁瑣流程，票價則與轉乘航班相近，使得南部民眾的旅遊意願顯著提升，也為馬祖的觀光發展帶來了更多潛力。

連江縣王忠銘縣長、陳雪生委員還為高雄鄉親帶來了最具馬祖特色的潤飯、大餅，東湧陳高，讓高雄民眾先行品嚐馬祖風味，並熱情邀請大家藉由直航難得機會，輕鬆暢遊馬祖這座充滿歷史文化的美麗島嶼。

王忠銘縣長則強調，連江縣這幾年全力推廣馬祖的自然美景與深厚的人文底蘊，馬祖也逐漸成為國內外備受矚目的觀光勝地，帶動了地方經濟成長。但交通的持續改善一定是推動旅遊發展的關鍵因素，未來將持續努力為旅客提供更便捷的交通選擇，讓國內外遊客來訪馬祖的旅程更加順暢，進一步促進馬祖的觀光發展與經濟繁榮。