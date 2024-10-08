教團質疑「班班喝鮮乳」為拯救酪農業　農業部：幫學童補充鈣質

▲全教總批評「班班喝鮮乳」造成學校行政爆量。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部與教育部合作推動「班班喝鮮奶」，連日引發立委、教團批評政策倉促上路，造成校園行政爆量、要學童幫忙救產業。農業部今表示，已有10個縣市，共1224所學校完成下單，由學校端發放是希望同時進行食農教育，並澄清此專案是為了幫學童補充鈣質，而非輿論所指的去化國產生乳。

農業部表示，鮮乳及保久乳品項皆已上架行政院公共工程會的共同供應契約平台，已有10個縣市，共1224所學校完成下單，全台所有公立國小以及附設幼兒園逾133萬名學童，都將陸續喝到由此專案供應的國產乳品。

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農業部說明，推行學童乳的政策目的，是為了讓學童能夠喝到來自台灣本土最新鮮在地的優質乳品，確保學童有足量的鈣質攝取，會由學校端供應國產乳品，是希望同時推動食農教育，而非輿論所指的去化國產生乳。

農業部指出，依據去年農業統計年報，去年全年度的生乳產量約為47.2萬噸，而推行此政策所需的生乳原料量，每年僅需約2萬噸，佔全年度生乳產量不到5%，澄清絕對不是為了去化生乳而推動此政策。

農業部強調，無論學校選擇鮮乳或保久乳，都是以台灣本土的生乳原料所製造的優質國產乳品，也皆是攝取鈣質的良好來源，期望透過此一政策，將最好的產品送到孩子的課桌、餐桌上，讓台灣的下一代喝到國產優質牛奶。