開學滿月還沒喝到鮮奶！立委批跳票　教育部：已有9縣市下單

▲立委萬美玲批評「班班喝鮮奶」政策倉促上路。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部與教育部本學期推動國小「班班喝鮮奶」政策，但開學超過1個月，多數縣市學童仍未喝到，立委萬美玲批評政策倉促上路，目前僅有3成縣市下單配送，多數學童連1次都沒喝到，變成「班班在等待」，又跟「班班吃石斑」一樣政策跳票。教育部長鄭英耀表示，目前已有9個縣市完成訂購作業，會提醒地方政府儘速作業。

立院教育文化委員會今邀請教育部與農業部就「班班有鮮奶整備及執行情形」進行專題報告，教育部長鄭英耀、農業部次長杜文珍到場報告。

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立委萬美玲指出，政策倉促上路、配套不足，讓「班班有鮮乳」變成「班班保久乳」，現在因為保久乳供應量不足，最後變成「班班在等待」，甚至連有乳糖不耐症學童喝的含鈣豆漿仍在招標中，猶如「班班吃石斑」政策跳票翻版，本來一個月吃一次石斑魚，最後變成一個月吃四次。她批評，不要老是把孩子拿來幫忙救產業，孩子只是想好好喝鮮奶，要求教育部、農業部檢討改進。

立委洪孟楷也批評，農業部、教育部急推政策，且採購價低於行情，沒有廠商願意幫忙分裝配送到各班，學校又缺乏冷鏈，如果沒有趕在上午的大下課時間送到，學校還要購買冷鏈設備，政府要買單嗎？「現在開學一個月了，還有很多學生沒喝到，就代表政策倉促上路。」

鄭英耀表示，學童乳政策首度上路，仍有待滾動式檢討，截至10月4日，全台已有9個縣市完成訂購作業，約佔所有學校4成，乳品已於9月30日起陸續配達學校，尚未喝到的學校，一定會把每學期44次補足，也會提醒各縣市政府加速完成。