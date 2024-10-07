班班喝鮮乳配送卡關！立委促改發「鮮乳券」　教育部：納入檢討

▲農業部次長杜文珍（左）、教育部長鄭英耀（右）進行班班喝鮮奶專題報告。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部與教育部攜手推動「班班喝鮮乳」政策，全國133.5萬名學童，從這學期開始，每周可喝2次國產乳品，但有高達75%學校考量冷鏈與食安問題選擇喝保久乳，且開學已經1個月，多數學童連1次都還沒喝到。立委萬美玲等人今在立院提出臨時提案，要求研議改發「鮮乳券」，讓學童就近在超商通路兌換。教育部長鄭英耀表示，會納入滾動式檢討方案之一。

立院教育文化委員會今邀請教育部與農業部就「班班有鮮奶整備及執行情形」進行專題報告，教育部長鄭英耀、農業部次長杜文珍到場報告。

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萬美玲表示，「班班有鮮奶」因冷鏈配送及學校冷藏儲存問題，導致學校選擇鮮奶意願低，而廠商無法直接配送至學校各班，為節省配送成本，保久乳變成1個月配送1次，還要負擔存放責任。

國民黨立委萬美玲、洪孟楷、柯志恩等人提出臨時提案，要求教育部與農業部研議比照弱勢學生餐券發放方式，與超商或賣場合作，以發放「鮮乳券」方式，讓學生可以1周2次自行至超商、賣場兌換領取，並檢視相關執行狀況，1個月內提出精進檢討報告。

對此，鄭英耀表示，近期陸續有跟各縣市政府討論，的確地方有提出發放「鮮乳券」的提議，未來會納入滾動式修正的方案之一，但擔心最後兌換鮮奶的未必是學童本人，不能確保是否真的學童所飲用，這部分還要再進一步討論研議。