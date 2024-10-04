醫生竟是殺人凶手！　假扮護士打疫苗「毒殺媽媽男友」

▲托馬斯偽裝成護士，毒殺母親的男友。（圖／翻攝諾森布里亞警方）



記者吳美依／綜合報導

英國一名家庭醫師偽裝成護士，假裝施打「新冠疫苗」，試圖謀殺母親的男友。他已經承認向受害者注射有毒物質，但否認蓄意謀殺、蓄意造成嚴重身體傷害等指控。

Metro等外媒報導，今年1月22日，托馬斯戴上帽子、墨鏡、手套、口罩，喬裝打扮之後，前往母親家中行凶。儘管派翠克抱怨注射處劇烈疼痛，還忍不住爆粗口，他卻假意安慰宣稱這是常見的不良反應，很快就會消退，接著明顯加快速度，收拾設備之後匆匆離去。

「護士」離開之後，71歲的派翠克依然嚴重不適，隔天注射部位甚至變色並且長水泡，他被緊急送醫後，竟然確診食肉菌感染（Necrotizing fasciitis），緊急開刀切除一大塊感染組織，還在加護病房住了好幾周，幸好最終保住性命。

53歲的托馬斯．關（Thomas Kwan）是一間家醫科診所的合夥人，被警方循線逮捕之後，住家搜出一張名為「拉吉．帕特爾」（Raj Patel）的假身分證，大頭照則是他戴著假髮與假鬍子時拍攝。

在紐卡索郡刑事法庭上，檢察官彼得（Peter Makepeace）表示，最晚從2023年11月起，托馬斯就計畫利用醫學知識毒殺母親男友，因為對方可能阻礙自己繼承媽媽的遺產，「從任何角度來看，這個男人都沒有以任何方式冒犯過關先生，但他卻是關先生在母親死後繼承遺產的潛在障礙。」

據悉，派翠克已經與托馬斯的母親交往超過20年，而托馬斯因為這段感情與媽媽鬧翻，2022年11月還曾經闖進兩老家中爭吵遺囑事宜，當時曾經報警處理。