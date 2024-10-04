　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

醫生竟是殺人凶手！　假扮護士打疫苗「毒殺媽媽男友」

▲▼醫生竟是殺人凶手！　假扮護士打疫苗「毒殺媽媽的男友」。（圖／翻攝諾森布里亞警方）

▲托馬斯偽裝成護士，毒殺母親的男友。（圖／翻攝諾森布里亞警方）

記者吳美依／綜合報導

英國一名家庭醫師偽裝成護士，假裝施打「新冠疫苗」，試圖謀殺母親的男友。他已經承認向受害者注射有毒物質，但否認蓄意謀殺、蓄意造成嚴重身體傷害等指控。

Metro等外媒報導，今年1月22日，托馬斯戴上帽子、墨鏡、手套、口罩，喬裝打扮之後，前往母親家中行凶。儘管派翠克抱怨注射處劇烈疼痛，還忍不住爆粗口，他卻假意安慰宣稱這是常見的不良反應，很快就會消退，接著明顯加快速度，收拾設備之後匆匆離去。

「護士」離開之後，71歲的派翠克依然嚴重不適，隔天注射部位甚至變色並且長水泡，他被緊急送醫後，竟然確診食肉菌感染（Necrotizing fasciitis），緊急開刀切除一大塊感染組織，還在加護病房住了好幾周，幸好最終保住性命。

53歲的托馬斯．關（Thomas Kwan）是一間家醫科診所的合夥人，被警方循線逮捕之後，住家搜出一張名為「拉吉．帕特爾」（Raj Patel）的假身分證，大頭照則是他戴著假髮與假鬍子時拍攝。

在紐卡索郡刑事法庭上，檢察官彼得（Peter Makepeace）表示，最晚從2023年11月起，托馬斯就計畫利用醫學知識毒殺母親男友，因為對方可能阻礙自己繼承媽媽的遺產，「從任何角度來看，這個男人都沒有以任何方式冒犯過關先生，但他卻是關先生在母親死後繼承遺產的潛在障礙。」

據悉，派翠克已經與托馬斯的母親交往超過20年，而托馬斯因為這段感情與媽媽鬧翻，2022年11月還曾經闖進兩老家中爭吵遺囑事宜，當時曾經報警處理。

 
ET快訊
《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！不見楊繡惠…傳一刀不剪播
快訊／新北雞舍全面燃燒！　烈焰黑煙沖天
快訊／大雷雨再襲新北　國家警報又響
颱風假KTV嗨唱「同時染雙響砲」！醫開診傻了：一早就來4個
快訊／山陀兒重創高雄　空拍畫面曝光
快訊／大排突暴漲！　1死1傷
醫院大火下修至8死　原因曝光
江蕙明復出唱3首歌　大巨蛋國慶晚會登台20分鐘
柯以柔離婚7年認愛曬甜照　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果未推摺疊機原因曝！這問題一直解決不了　網傳2027年才能上市

中國男襲瑞士幼兒園砍3童！犯案前PO文曝　不滿大學辦「台灣講座」

颶風海倫重創美國　累計超過200人死亡！斷水斷電只能靠騾運物資

美媒：華裔幕僚鄭祺蓉主導　阻紐約市長亞當斯接觸台灣

醫生竟是殺人凶手！　假扮護士打疫苗「毒殺媽媽男友」

以色列報復在即　中東恐爆「全面戰爭」？拜登回應曝光

台海中美必有一戰？　美專家示警：解放軍準備好了「美軍卻還沒」

女開房愛愛「下體撕裂大出血」　男友忙上網害她失血過多亡

遭IS擄走又賣到加薩　21歲亞茲迪女孩「遭囚10年」終於獲釋

世衛核准首款M痘緊急用試劑　供專業人員操作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

蘋果未推摺疊機原因曝！這問題一直解決不了　網傳2027年才能上市

中國男襲瑞士幼兒園砍3童！犯案前PO文曝　不滿大學辦「台灣講座」

颶風海倫重創美國　累計超過200人死亡！斷水斷電只能靠騾運物資

美媒：華裔幕僚鄭祺蓉主導　阻紐約市長亞當斯接觸台灣

醫生竟是殺人凶手！　假扮護士打疫苗「毒殺媽媽男友」

以色列報復在即　中東恐爆「全面戰爭」？拜登回應曝光

台海中美必有一戰？　美專家示警：解放軍準備好了「美軍卻還沒」

女開房愛愛「下體撕裂大出血」　男友忙上網害她失血過多亡

遭IS擄走又賣到加薩　21歲亞茲迪女孩「遭囚10年」終於獲釋

世衛核准首款M痘緊急用試劑　供專業人員操作

阿美家園聯外道嚴重坍方！180人恐斷糧　新北市府「繩索送物資」

喪屍煙彈3個月害2警喪命！行政院列3級毒品　警2個月剿滅18分裝場

山陀兒颱風過境台南傳零星災情 　工務局迅速排除恢復市容

富威電力攜手旭威認證　串聯AI智慧綠電與碳管理永續服務

獨／宜蘭逾40年「皇佳牛排」明年2月熄燈　業者：萬物皆漲難生存

NBA、WNBA史上最強新秀同年閃耀？　美媒狂讚溫班亞瑪、克拉克

蘋果未推摺疊機原因曝！這問題一直解決不了　網傳2027年才能上市

8旬翁雙乳腫大下垂！醫籲女乳症盡早治療　內視鏡手術無傷口

泓德能源布局台、日、澳、菲　推出智慧電力交易平台

北市遭割頸男醒來了！曝「2人從身旁走過」　警鎖定拾荒男追查

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

國際熱門新聞

怪颱山陀兒登外媒　老外見1幕太震撼

女鄰居愛愛太大聲　男1招反制結局曝光

2黑人女闖白人農場覓食　遭槍殺餵豬吃

台男柬埔寨賭場墜樓亡　生前從事網賭工作

日氣象廳：山陀兒可能「走回頭路」出海

女愛愛下體大出血　男友忙上網害她死亡

即／沖繩那霸機場工地挖出「美軍未爆彈」

水淹到下巴！泰記者泡水快滅頂畫面曝光

哈米尼曾示警真主黨領袖快逃

追風人抵台！山陀兒「撂倒大樹」萬人觀看

中東恐爆全面戰爭？　拜登回應曝

海灘驚見「150公分巨根」　竟是鯨魚陰莖

AI幫忙　納斯卡又找到303神秘符號

20年前開始討論！越南要砸2.1兆元蓋南北高鐵

更多熱門

相關新聞

WHO核准首款M痘緊急用試劑供專業人員操作

WHO核准首款M痘緊急用試劑供專業人員操作

世界衛生組織（WHO）今天核准亞培藥廠（Abbott Laboratories）的M痘緊急用診斷試劑，這是世衛首次批准這類試劑，目的是在面臨疫情爆發的國家強化檢測能力。

新北採購百萬劑疫苗今開打　侯友宜籲踴躍施打

新北採購百萬劑疫苗今開打　侯友宜籲踴躍施打

流感、新冠疫苗開打　權威醫師帶頭挽袖「1次2劑」

流感、新冠疫苗開打　權威醫師帶頭挽袖「1次2劑」

印度學校財政壓力大！綁學生「活人獻祭」男童亡

印度學校財政壓力大！綁學生「活人獻祭」男童亡

金門2疫苗10／1開打！　接種新冠疫苗送500元商品卡

金門2疫苗10／1開打！　接種新冠疫苗送500元商品卡

關鍵字：

疫苗謀殺家庭醫師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩

柯以柔迎45歲合照男友　曝生日驚喜：是一直想要的

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面